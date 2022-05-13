На Кубани размыло временную дамбу

Накануне сообщалось, что дамба выдержит полный объем сбрасываемой воды Минсельхоз Краснодарского края

На Федоровском гидроузле на реке Кубань в районе хутора Прикубанский (Абинский район) произошло размывание временной дамбы, сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края. «Угрозы подтопления жилого массива нет, эвакуация жителей района не требуется. На месте работают оперативные группы и специалисты района для принятия дальнейших решений», — говорится в сообщении.



Накануне «Агроинвестор» писал, что возведение временной дамбы на Федоровском гидроузле на реке Кубань завершено, сейчас идет ее укрепление. Исполнительный директор Ассоциации «Национальный рисовый союз» (НРС) Михаил Радченко рассказывал, что после создания на дамбе подпорного уровня аграрии смогут посеять рис на площади 80-85 тыс. га из ранее запланированных 119 тыс. га. «Специалисты нас уверяют, что скоро мы сможем заливать рисовые чеки, и дамба выдержит полный объем сбрасываемой воды. Сейчас Краснодарское водохранилище сбрасывает 250 кубометров воды в секунду, в ближайшее время планируется довести показатель до тысячи кубометров», — говорил он, отмечая, что пока сложно сказать, как покажет себя в работе временная дамба.



Разрушение участка автомобильной дороги и шлюзовых сооружений на Федоровском гидроузле произошло 22 апреля. Гидроузел используется для орошения рисовых чеков Красноармейского, Калининского, Крымского и Абинского районов Краснодарского края. Южный рисовый союз тогда оценивал, что из-за обрушения дамбы есть риск не посеять 67 тыс. га риса.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, посетивший в начале мая Краснодарский край и Федоровский гидроузел, заверял, что в случае неблагоприятного развития событий рисоводам Кубани будут выделены средства для компенсации потерь. Ведомство также рассматривало возможность снижения для пострадавших хозяйств платежей за воду и организации страхования посевов риса в сложившихся неблагоприятных условиях.



Глава Минсельхоза также отметил, что планируется увеличение площадей под рисом в других регионах, так что внутренняя потребность страны в рисе будет обеспечена в полном объеме. Президент Южного рисового союза Игорь Лобач в конце апреля говорил «Агроинвестору», что проблемы, вызванные обрушением моста и плотины, действительно серьезные, но паники быть не должно. «У нас еще есть запасы риса с прошлого года, поэтому, скорее всего, баланс сформируем», — комментировал он.

