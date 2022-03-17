В Крыму планируется возобновить производство риса

Рисоводство в значительной степени зависит от стабильности подачи воды Pixabay

Несколько крымских предприятий планируют уже в этом году начать производство риса. Об этом в ходе заседания Государственного комитета Крыма по аграрной политике и развитию сельских территорий сообщила врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова. По ее словам, хозяйства уже начали закупку семенного материала.



«Аграрии республики готовы приступить к посевной кампании риса. Инфраструктура для его производства сохранена. Минсельхоз Крыма в ближайшее время начнет проработку вопроса компенсации для восстановления мелиоративной техники, а также оросительных систем», — говорится в сообщении регионального Минсельхоза. Ведомство также уточняет, что на сейчас выделяются средства на восстановление Северо-Крымского канала. До присоединения Крыма к России весной 2014 года он обеспечивал около 85% потребностей местных жителей в пресной воде, но затем был перекрыт. В ходе «специальной военной операции» на Украине канал был разблокирован, вода из Днепра уже дошла до первой насосной станции в Крыму, сообщал «Интерфакс».



Все, что касается внутрихозяйственных сетей — это огромные затраты, отметила Зарединова. «Мы сейчас собираем информацию и выйдем на Минсельхоз с предложением о возможности оказания господдержки на восстановления системы мелиорации и оросительных систем», — сказала она.



Врио министра также подчеркнула, что рис, который производился в республике, всегда пользовался большим спросом благодаря своим вкусовым качествам. Также, по ее словам, возделывание риса для аграриев — гораздо более экономически выгодно, чем выращивание засухоустойчивых зерновых культур, на которые были переориентированы рисоводческие предприятия в связи с перекрытие Северо-Крымского канала.



Президент Южного рисового союза Игорь Лобач сказал «Агроинвестору», что не видит большой проблемы с возобновлением рисосеяния в Крыму. Кроме того, по его словам, рисоводство сейчас не сильно зависит от импорта, однако это не касается агрохимикатов. «По этому вопросу мы будем проводить совещание в союзе», — добавил он.



Лобач также напомнил, что рисосеяние в значительной степени зависит от стабильности подачи воды. «Как раз в этом вопросе у нас есть большие сомнения. Все зависит от того, какую политику займет Кубаньмелиоводхоз по установлению расценок на подачу воды», — отметил Лобач. Кроме того, по его словам, издержки рисоводов возрастут примерно на 40-50% в том случае, если государство не предпримет конкретных мер, связанных с замораживанием цен. «Мы считаем, что в первую очередь нужно заморозить цены на ГСМ, потому что это российская нефть, и она не должна быть привязана к биржевым ценам», — сказал Лобач.



Кроме того, по его мнению, необходимо заморозить цены на газ и электричество. «Это главные инфляционные показатели, по которым идет весь расход. И транспорт, и посевная зависят от ГСМ. Кроме того, нужно заморозить цены на минеральные удобрения. Во всяком случае, они должны быть внутренними здесь и сейчас, мы должны отвязаться от мировых цен». — уверен Лобач.



Он также считает необходимым исключить ситуацию, когда все продукты питания дорожают, а производителей риса обяжут сдерживать цены. «Это будет игра в одни ворота и полное сворачивание работы отрасли», — предупреждает глава союза. Говоря о предстоящей посевной, он уточнил что в этом году планируется посеять на 15-20% больше риса, чем в прошлом. «Условно, 138 тыс. га мы готовы посеять, а воды нам дают на 113 тыс. га. Но 120 тыс. га мы посеем, это минимум», — заключил Лобач.

