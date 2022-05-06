Временная дамба на Кубани может позволить провести сев риса в полном объеме

Федоровский гидроузел будет полностью восстановлен к началу посевной кампании 2023 года admkrai.krasnodar.ru

Временная технологическая дамба Федоровского гидроузла в Краснодарском крае должна быть построена к 10 мая, сообщил Минсельхоз. Предполагается, что при достижении необходимой высоты она позволит обеспечить полноценный полив риса в регионе и провести сев агрокультуры почти в полном объеме. Полностью гидроузел будет восстановлен к началу посевной кампании 2023 года.



Как ранее писал «Агроинвестор», из-за обрушения дамбы и части шлюзов на реке Кубань Краснодарский край может потерять около 40% урожая риса, поскольку Федоровский гидроузел обеспечивал подачу воды для выращивания 80% риса в регионе. Южный рисовый союз оценивал, что есть риск не посеять 67 тыс. га риса из 119 тыс. га. По информации Минсельхоза, сейчас проведение сева запланировано с учетом соблюдения оптимальных агротехнологических сроков.



При этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, посетивший Краснодарский край и Федоровский гидроузел, заверил, что в случае неблагоприятного развития событий рисоводам Кубани будут выделены средства для компенсации их потерь, пишет «Коммерсантъ-Юг» . По информации издания, Минсельхоз также рассматривает возможность снижения для пострадавших хозяйств платежей за воду и организации страхования посевов риса в сложившихся неблагоприятных условиях.



Кроме того, глава Минсельхоза отметил, что планируется увеличение площадей под рисом в других регионах, так что внутренняя потребность страны в рисе будет обеспечена в полном объеме. Так, Дагестан в этом году планирует расширить посевы риса минимум на 2,5 тыс. га, в 2021-м он занимал 27 тыс. га, сообщил Минсельхозпрод республики. Ведомство проводит необходимую работу с ведущими рисоводами, выявляя резервы и ресурсы, а также определяя проблемы, которые нужно решить для выполнения этой задачи. Также в этом году впервые за восемь лет начался сев риса в Крыму. Правда, пока агрокультура займет только 632 га, тогда как до 2014-го рис сеяли на 13,5 тыс. га.

