В Крыму впервые за восемь лет начали сев риса

До 2014 года рис в Крыму выращивали на площади 13,5 тысяч гектаров Минсельхоз Крыма

В Крыму впервые за последние восемь лет начался сев риса, сообщил Минсельхоз республики. Предполагается, что в этом году агрокультура займет 632 га. Семена сортов Рапан-2, Исток и Аполлон аграриям поставил Федеральный научный центр риса. Климатические условия в Крыму благоприятны для возделывания риса, ранее он занимал здесь около 13,5 тыс. га.



По словам врио главы регионального агроведомства Алиме Зарединовой, с перекрытием подачи воды в Северо-Крымском канале в 2014 году 38 хозяйств перестали заниматься возделыванием риса и перешли на выращивание засухоустойчивых культур. «В настоящее время рисоводы приводят в порядок мелиоративные системы, в следующем году аграрии планируют значительно увеличить посевные площади под рисом», — сказала Зарединова.



Между тем, как стало известно в конце апреля, из-за обрушения плотины в Краснодарском крае регион может потерять около 40% урожая риса. Федоровский гидроузел обеспечивал подачу воды для выращивания 80% риса на Кубани.



Президент Южного рисового союза Игорь Лобач говорил «Агроинвестору», что проблемы, вызванные обрушением моста и плотины серьезные: есть риск не посеять 67 тыс. га риса из запланированных 119 тыс. га. По словам замглавы федерального Минсельхоза Андрея Разина, которые приводит сайт администрации Краснодарского края, разработано проектное решение для возведения временной дамбы и обеспечения рисоводческих хозяйств водой. Началось строительство подпорной стены, работы идут круглосуточно, завершить их планируют к середине мая.



Заместитель губернатора края Андрей Коробка уточнял, что хозяйства Кубани уже приступили к севу риса. Стоит задача до 25 мая осуществить первый залив рисовых чеков. При этом прилагают усилия для обеспечения водой рисосеющих хозяйств, обслуживаемых Федоровским гидроузлом. «В некоторых муниципалитетах по возможности максимально увеличим посевные площади риса. Особое внимание уделим семенным посевам, чтобы обеспечить семенами аграриев в следующем году», — добавил он.

