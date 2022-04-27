Обрушение плотины на Кубани угрожает урожаю риса

Чтобы нивелировать последствия ЧП, нужно дополнительно засеять рисом минимум 20 тысяч гектаров​ Pixabay

Обрушение плотины на реке Кубань, которое произошло в минувшую пятницу, может угрожать посевам риса. Портал «Перспектива.ру» со ссылкой на данные управления «Кубаньмелиоводхоз» пишет, что Федоровский гидроузел обеспечивает подачу воды для выращивания 80% риса во всем Краснодарском крае. «Коммерсантъ» сообщает, что вопрос сохранения урожая обсуждался на совещании у директора департамента растениеводства федерального Минсельхоза Романа Некрасова. По словам собеседника издания, авария может привести к потере около 40% урожая риса в этом году.



По словам источников «Коммерсанта», на совещании Некрасов попросил представителей органов АПК южных регионов прислать предложения по увеличению посевов риса, повышению его урожайности, а также необходимых для рисоводов мерах поддержки. Минсельхоз склоняется к предоставлению погектарной субсидии: выплаты производителям риса 10 тыс. руб. на 1 га при средних затратах 50-60 тыс. руб. на 1 га. Альтернативой может стать компенсация части затрат на орошение полей.



Президент Южного рисового союза Игорь Лобач рассказал «Агроинвестору», что проблемы, вызванные обрушением моста и плотины, действительно серьезные. «На сегодняшний день есть риск не посеять 67 тыс. га риса из запланированных 119 тыс. га», — уточнил он. Сейчас на месте работают два замминистра сельского хозяйства и директор департамента мелиорации, знает Лобач. «Паники никакой быть не должно <...>. У нас еще есть запасы риса с прошлого года, поэтому, скорее всего, баланс сформируем. Год надо продержаться, а там и крымскую систему восстановят», — говорит Лобач.



По его словам, чтобы обеспечить выполнение Доктрины продовольственной безопасности по рису, нужно дополнительно засеять им минимум 20 тыс. га. Лобач говорит, что такая площадь позволяет собрать около 140 тыс. т риса-сырца, и этот объем позволит «пережить» ЧП с обрушением. «Вчера обсуждались меры, как засеять эти 20 тыс. га. Мы прекрасно понимаем, что на ряд площадей на высоких чеках вряд ли удастся подать воду, поэтому там начнется сев сои, кукурузы, подсолнечника. Для работы на более низких отметках ведутся работы по формированию временной переливной дамбы, что позволит нам посеять эти 20 тыс. га в Красноармейском районе Краснодарского края», — говорит Лобач. Также сейчас для полива в ускоренном темпе после ремонта в эксплуатацию вводится Крюковское водохранилище.



Директор «СовЭкона» Андрей Сизов считает, что решить проблему за счет увеличения посевных площадей за пределами Краснодарского края будет сложно, так как нужна специальная инфраструктура, пишет «Коммерсантъ». В целесообразности увеличения внутреннего производства риса, которое потребует значительных вложений в инфраструктуру, опрошенные изданием эксперты сомневаются. Сизов отмечает, что средний российский урожай риса покрывает внутренние потребности, а экспортные перспективы достаточно туманные. Конкурировать с Азией, где в тропиках собирают два-три урожая риса в год, сложно, полагает он.



При этом нынешние проблемы с российским урожаем не должны привести к дефициту риса, уверен Сизов. Он напоминает, что Россия импортирует около 200 тыс. т риса в год в виде крупы и при нехватке собственного урожая его могут заменить иностранные поставки, хотя импортная продукция и дороже отечественной.

