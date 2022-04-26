Французские партнеры Геннадия Тимченко продадут долю в производстве яблок на Кубани

У «Алма Холдинг» около 400 га яблоневых садов Pixabay

Французские инвесторы, которые совместно с Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко владеют крупным производителем яблок «Алма Холдинг», начали поиск покупателей на свою долю. Об этом «Коммерсанту» рассказал информированный источник.

Издание отмечает, что инвесторы пытаются продать долю в «Алма Холдинге» из-за расширения санкций в отношении Тимченко. Санкции США против него действуют с 2014 года. С началом спецоперации России на Украине ограничения в отношении бизнесмена также ввели Евросоюз, Великобритания и Япония. По данным ЕГРЮЛ, 54% «Алма Холдинга» принадлежит швейцарской компании Procuri, которой владеют инвесторы из Франции, остальное — структурам Volga Group.

«Алма Холдинг» управляет около 400 га яблоневых садов в Краснодарском крае. Емкость хранилища — 6,8 тыс. т. Источник «Коммерсанта» в отрасли сказал, что «Алма Холдинг» — один из самых привлекательных активов в секторе. Урожайность яблок в хозяйстве выше средней по региону, а плоды обычно продавались с премией за качество.

Однако президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин сказал «Агроинвестору», что в России покупатели на этот актив вряд ли найдутся. «Это никому неинтересно. Какой смысл платить, если они все равно уходят из бизнеса? Актив либо вообще не удастся продать, либо — за небольшие деньги. Если у инвестора есть деньги, то проще создать бизнес самому. Тем более, что в данном случае при покупке ты станешь собственником не самого актива, а его доли», — рассуждает он. По оценке ассоциации, закладка сада современного типа в Краснодарском крае сегодня стоит около 1,5 млн руб. за 1 га.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова считает, что доля французских инвесторов может быть интересна крупным производителям яблок, например, АФГ «Националь». «Агроинвестор» направил запрос в компанию, однако на момент публикации материала она не ответила. Также интерес могут проявить инвесторы с Северного Кавказа, где достаточно много суперинтенсивных садов и крупных инвесторов, продолжает Решетникова. «Это хороший актив, потому что у них есть и хорошо оборудованное плодохранилище. Кроме того, у компании уже налажены каналы сбыта, хорошая представленность в сетевом ритейле», — подчеркнула эксперт.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко сказал «Агроинвестору», что предложение о покупке каких-либо долей в «Алма Холдинг» компании не поступало. «Если это произойдет, то мы готовы рассмотреть его. Важным вопросом является цена», — добавил он.



«Алма Холдинг» был основан в 2007 году. Одним из первых инвесторов был глава Direct Group (бывшая PPE Group, инвестировала в том числе в Ozon) Паскаль Клеман. Позднее он вышел из проекта и основным владельцем стал Жан-Клод Менн. Volga Group Тимченко купила 40% «Алма Холдинга» осенью 2014 года, уже после попадания миллиардера под санкции США. В декабре 2016-го компания довела свою долю до 46%.