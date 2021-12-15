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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Регионы

В Карачаево-Черкесии построят фруктохранилище на 20 тысяч тонн

Проект будет реализован к 2016 году

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Оптовые цены производителей на яблоки снизились
Pixabay
Оптовые цены производителей на яблоки снизились
Pixabay

В Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии (КЧР) в рамках инвестпроекта к 2026 году будет построено фруктохранилище мощностью 20 тыс. т с сортировочно-упаковочным оборудованием. Реализацией проекта займется ООО «АПК Приэльбрусье». Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства КЧР Анзор Боташев. По его словам, при хранении фруктов и овощей потери достигают 35-40%. Также существует проблема эффективного хранения и своевременной реализации выращенного урожая.

По словам Боташева, проект будет реализован поэтапно. В настоящее время завершились работы по строительству фруктохранилища на 5 тыс. т с сортировочно-упаковочным оборудованием, в дальнейшем предполагается строительство мощностей вместимостью 15 тыс. т. «Реализация инвестпроекта позволит производить 12,6 тыс. т плодов, что будет способствовать стабилизации цен и увеличению обеспеченности фруктами жителей республики», — отметил министр.

Исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что планы по возведению подобного хранилища правильные. «Вопрос в том, что строительство потребует вложения больших средств. Найдутся ли инвесторы, которые смогут найти такие деньги и вложить их в проект?» - интересуется эксперт. Правительство планирует увеличить компенсации капзатрат на строительство хранилищ с 20% до 25%. Если эта мера будет введена в 2022 году, это станет определенным стимулом для инвесторов, считает Глушков. Вероятность реализации проекта за счет этого повысится. «Пока же экономика яблочного бизнеса достаточно тяжелая», — подчеркивает он.

По оценке Плодоовощного союза, в этом году производство плодов в России превысит 1,5 млн т, большую часть объема составят яблоки. По объему их урожая в этом году страна достигла показателей доктрины продовольственной безопасности. При этом оптовые цены производителей на яблоки в 2021 году снизились. «Риски для бизнеса заключаются в том, что стоимость плодов продолжит падать и в следующем году, а затраты на производство яблок будут расти. Если такая ситуация сохранится, темпы закладки садов и увеличения валового сбора будут снижаться», — предупреждает Глушков.

Эти риски касаются и хранилищ. Глава союза отметил, что пока неясно, какой будет цена яблок весной. «Если в опте они останутся низкими, срок окупаемости проекта в Карачаево-Черкесии увеличится из-за снижения прибыли», — не исключает Глушков. Заявленный же объем хранилища в 20 тыс. т он называет вполне логичным для южных регионов. «Если качественное яблоко правильно хранить, оно сможет пролежать до мая. Продать товар весной гораздо выгоднее, чем осенью», — сказал эксперт.

Накануне о строительстве фруктохранилища мощностью 12 тыс. т сообщала пресс-служба Корпорации развития Ставропольского края. Реализацией проекта займется ООО «Ставропольский конный завод № 170». Новое фруктохранилище будут использовать для хранения местных яблок. Проект реализуется на базе индустриального парка «Александровский». Склад обеспечит регион 40 новыми рабочими местами. Корпорация развития Ставропольского края выступит партнером инвестпроекта и приступит к строительству инфраструктуры в 2022 году.

Екатерина Шокурова 

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