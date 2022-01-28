В 2021 году в России собрали рекордный урожай плодов и ягод

Регионами-лидерами в производстве плодов и ягод являются Краснодарский край, Кабардино-Балкария, а также Крым и Дагестан Pixabay

В 2021 году аграрии собрали рекордный урожай плодов и ягод, сообщил Минсельхоз. По предварительным данным Росстата, валовый сбор во всех хозяйствах составил 3,9 млн т, что на 7% больше, чем в 2020-м. В первую очередь, увеличение объемов производства связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников, отметило ведомство. Гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что, по предварительным данным, урожай плодов в товарном секторе в 2021 году составил 1,5 млн т, 95% пришлось яблоки.



Регионами-лидерами в производстве плодов и ягод являются Краснодарский край, Кабардино-Балкария, а также Крым и Дагестан, приводит данные Минсельхоз. Основные виды выращиваемых фруктов и ягод — яблоки, слива, вишня, черешня, абрикосы, смородина, малина и садовая земляника, также сейчас активно развивается производство голубики.



Минсельхоз поддерживает производителей плодов и ягод, в том числе речь идет о стимулирующей субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, включая питомники. Также предусмотрено льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, предоставление грантов малым хозяйствам.



В июне прошлого года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что Россия сможет достичь показателей по самообеспеченности плодами и ягодами, предусмотренных Доктриной продовольственной безопасности (60%), к 2027 году. Министр отмечал, что к 2025 году производство плодов и ягод в товарном секторе должно удвоиться — по этому направлению, согласно поручению президента, ведомство реализует отдельную «дорожную карту».



Глушков в декабре говорил «Агроинвестору», что, по прогнозу Плодоовощного союза, в 2022 году будет усугубляться проблема перепроизводства продукции, с которой отрасль уже столкнулась в 2021-м. «Внутренняя конкуренция усиливается, а импорт осенью и весной усугубляет ситуацию, — пояснял он. — Считаю, что с осенним импортном нужно бороться. В этот период наши садоводы собирают свою продукцию и часть ее продают, и дешевое импортное яблоко мешает нашим садоводам. Кроме того, в 2022 году садоводы продолжат реализовывать свои проекты по строительству плодохранилищ».

