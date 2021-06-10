Летом цены на клубнику и черешню могут быть выше прошлогодних

Производство товарной клубники в этом году может составить 10 тысяч тонн Pixabay

В июне-июле цены на клубнику будут выше прошлогодних на 10-20%. Одна из основных причин для роста — нехватка сезонных рабочих, которая отмечается с прошлого года из-за пандемии, рассказала «Агроинвестору» гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. В 2020-м границы были полностью закрыты, в этом — технически они открыты, а Минсельхоз и Министерство труда и соцзащиты разработали решения для этой проблемы, но стоимость приезда одного человека из Таджикистана или Узбекистана составляет примерно 70 тыс. руб. в одну сторону, тогда как до пандемии она была на уровне 5-6 тыс. руб. в оба конца.



«Границы вроде открыты, но авиарейсы очень редкие, железнодорожного сообщения нет, автотранспортом въезжать запрещено <...>. Решение проблем с сезонными рабочими в этом году появилось очень поздно — в мае, поэтому многие хозяйства заложили меньшие площади под садовую землянику», — объясняет Козий. Кроме того, выросла стоимость ГСМ, упаковки, техники, удобрений, электричества и др., и это не может не отразиться на оптовых и розничных ценах, добавляет гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова.



Ягодная отрасль всегда испытывала проблемы с сезонными рабочими, продолжает она. По словам Решетниковой, наиболее востребованы граждане Узбекистана, потому что в этой стране черешневые сады занимают большие площади, и выходцы из республики умеют работать с этой культурой и другими ягодами. В 2021-м, как и в прошлом году, количество трудовых мигрантов ограничено, а собирать мягкие ягоды и черешню механическим способом довольно травматично для плодов. Нехватка рабочих рук влечет за собой рост затрат производителей и, соответственно, повышение отпускных цен. Кроме того, из-за нехватки рабочих часть ягод может быть просто не собрана.



При этом урожаи клубники на юге довольно большие, что снижает стоимость реализации продукции, но сам сбор урожая компаниям обходится очень дорого. Так, в некоторых хозяйствах стоимость сбора 1 кг клубники составляла 40 руб., а продавали ее по 60 руб./кг, приводит пример Козий. По ее словам, в прошлом году Ягодный союз ориентировался на сборы клубники в 12 тыс. т, в этом урожай может составить около 10 тыс. т, что сопоставимо с показателем 2017 года, в том числе и из-за снижения урожая в центральной части России.



«Второй момент — сложная ситуация с дождями, также была холодная весна, поэтому сезон сбора задержался. Сейчас идет уборка урожая клубники в южных регионах центральной полосы — в Воронежской, Липецкой областях, где регулярные дожди сильно влияют на качество ягоды: она в таком виде не может поставляться в розничные сети, — говорит Козий. — Кроме того, собирать урожай в непогоду просто физически сложно. Соответственно, на рынке будет меньше качественной ягоды».



Тамара Решетникова, гендиректор компании «Технологии Роста» Сейчас в Москве и центральной России есть клубника из Крыма, Краснодарского края, Турции, Сербии и других стран. При этом цены на клубнику из Крыма выше, чем на краснодарскую, а в целом российская продукция дороже турецкой в 1,5-2 раза. И такие цены устанавливаются не просто так: наши производители понимают, что отечественная ягода вкуснее, и покупатели предпочитают ее.

Периоды цветения других ягод в этом сезоне проходили хорошо, однако делать какие-то выводы пока рано, так как, например, на урожае малины в прошлом году сильно отразилась засуха в августе, отмечает Козий. Кроме того, здесь тоже важна ситуация с сезонными рабочими и стоимостью сбора. Теоретически, в этом году должны были увеличиться, хотя и незначительно, посадки голубики, смородины и малины.



В этом году урожай ягод должен быть выше прошлогодних, так как на Юге и в Центре не было возвратных заморозков, отмечает Решетникова. По ее словам, в прошлом году валовый сбор товарных ягод в компаниях составил около 22 тыс. т, а население по-прежнему остается основным производителем с урожаем в 660 тыс. т, в 2021-м ожидается 24 тыс. т и 670-680 тыс. т соответственно. При этом каждый год товарное производство, которое меньше зависит от погодных условий, будет расти: в 2022-м сбор может составить не менее 25-26 тыс. т, что повысит долю компаний в производстве ягод, прогнозирует она. Сейчас они занимают около 3%, но этот показатель будет увеличиваться за счет расширения ягодников и использования интенсивных технологий.



Урожай черешни в этом году точно будет больше, чем в прошлом, считает Решетникова. По словам Козий, традиционно сборы черешни в России небольшие, и, как правило, в нашей стране эта культура представлена импортом, а это значит, что внутренние цены на нее сильно зависят от мировых. «Основную часть нашего рынка занимает Турция, в которой с косточковыми все в порядке, но отмечается неурожай в основных европейских странах-производителях — Испании, Италии, Франции — поэтому, вероятно, турецкие поставщики будут закрывать недостающий объем в Европе», — говорит руководитель Ягодного союза. Это может привести к снижению поставок на российский рынок и более высоким ценам. Однако судить пока рано, потому что массово сезон черешне, скорее всего, начнется в начале июля, добавляет она.

