«Капексы» на создание плодохранилищ могут отменить с 2022 года

Инвестиции в строительство недостающих плодо- и овощехранилищ оцениваются почти в 29 млрд рублей Pixabay

На заседании рабочей группы по развитию садоводства и питомниководства Минсельхоз объявил о возможной отмене с 2022 года возмещения части понесенных капитальных затрат при создании плодохранилищ, сообщил в своем Telegram-канале Плодоовощной союз. «Это значит, что у тех, кто построил плодохранилища, скорее всего, остался последний шанс получить данную поддержку», — предупредил он. Сейчас при вводе в эксплуатацию плодо- и овощехранилищ инвесторы могут рассчитывать на возмещение 20% затрат.



Некоторое время назад союз выступал против отмены этой меры поддержки и направлял письмо в агроведомство. Как следует из обращения, копию которого обнародовал союз, министерство делало запрос о целесообразности продления в 2022 году возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию хранилищ. В своем ответе на него Плодоовощной союз обратил внимание, что Доктрина продовольственной безопасности предусматривает показатели по обеспеченности отечественными овощами и фруктами на уровне не менее 90% и 60%, и сейчас они не выполняются. Основной причиной союз называет нехватку плодо- и овощехранилищ, которые бы позволяли продавать продукцию во внесезонный период с января по июнь — до поступления нового урожая плодов и овощей.



По итогам 2020 года объем имеющихся плодохранилищ составил 887 тыс. т, тогда как валовой сбор фруктов и ягод в товарном секторе составил 1,2 млн т, сравнил союз. В этом году урожай прогнозируется на уровне 1,5 млн т. «Обеспеченность плодохранилищами составит 59% (с учетом потребления плодов в период, не требующий хранения), что недостаточно для обеспечения страны свежими плодами во внесезонный период», — отметил в своем письме союз. По его оценке, с учетом потенциального роста производства и потребления плодов и ягод, к 2025 году мощность хранилищ должна увеличиться до 1,2 млн т. «Таким образом общая дополнительная потребность в строительстве плодохранилищ оценивается в 313 тыс. т», — отметил союз.



Мощность овощехранилищ в прошлом году составила 1,6 млн т, тогда как урожай товарных овощей — 5,4 млн т. Обеспеченность хранилищами с учетом потребления овощей в период, не требующий хранения, составила 40%, что также недостаточно для обеспечения потребителей во внесезонный период. По оценке союза, к 2025 году мощность долгосрочного хранения в этом секторе должна составлять не менее 2,2 млн т, то есть нужно построить овощехранилища на 400 тыс. т.



Учитывая установленную приказами Минсельхоза предельную стоимость на создание 1 т овоще- и плодохранилищ 25 тыс. руб. и 60 тыс. руб. без НДС соответственно, для сбалансированного развития рынка в ближайшие годы в строительство овощехранилищ нужно инвестировать 10 млрд руб., плодохранилищ — 18,8 млрд руб., подсчитал Плодоовощной союз. Привлечение таких средств только за счет льготных инвестиционных кредитов без компенсации части капитальных затрат он считает крайне затруднительным. Востребованность этой меры поддержки подтверждается наличием ежегодных заявок на отбор проектов для субсидирования. Так, в 2020 году в Комиссию Минсельхоза было предоставлено 45 проектов из 18 регионов, говорится в письме. Учитывая это, союз предложил продолжить возмещать капзатраты на хранилища и в 2022 году.



О том, что в 2022 году Минсельхоз планирует переориентировать средства с возмещения части прямых понесенных затрат на льготное кредитование или на стимулирование технологической модернизации АПК глава ведомства Дмитрий Патрушев сказал в сентябре прошлого года на коллегии министерства. На 1 руб. субсидий, направленных на «капексы», привлекается в среднем 8 руб. инвестиций, тогда как по льготному кредитованию — 31 руб. по краткосрочным и почти 20 руб. по долгосрочным кредитам, сравнивал он. Позднее министр уточнял, что окончательное решение по «капексам» будет приниматься в 2021 году. «Даже если мы примем решение об отмене "капексов", то предложим другие механизмы поддержки для отраслей, которые не вышли на уровень самообеспеченности», — заверял Патрушев, выступая на правительственном часе в Госдуме.

