разделы

реклама

журналы

USD

72.837 (0,16%)

EUR

86.701 (0,12%)

MOEX

3589.83 (0,15%)

BRENT

68.28 (-0,16%)

Пшеница

647.4 (0,06%)

Сахар

16.3 (1,12%)

USD

72.837 (0,16%)

EUR

86.701 (0,12%)

MOEX

3589.83 (0,15%)

BRENT

68.28 (-0,16%)

Пшеница

647.4 (0,06%)

Сахар

16.3 (1,12%)

USD

72.837 (0,16%)

EUR

86.701 (0,12%)

MOEX

3589.83 (0,15%)

BRENT

68.28 (-0,16%)

Пшеница

647.4 (0,06%)

Сахар

16.3 (1,12%)

USD

72.837 (0,16%)

EUR

86.701 (0,12%)

MOEX

3589.83 (0,15%)

BRENT

68.28 (-0,16%)

Пшеница

647.4 (0,06%)

Сахар

16.3 (1,12%)

USD

72.837 (0,16%)

EUR

86.701 (0,12%)

MOEX

3589.83 (0,15%)

BRENT

68.28 (-0,16%)

Пшеница

647.4 (0,06%)

Сахар

16.3 (1,12%)

Russian Meat & Feed Industry — 2021

Инвестиции

Ягода из Сергача. «Рассвет» инвестировал 0,6 млрд руб. в ягодный проект

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Vostock Photo
Vostock Photo
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Читать номер

Большая часть отечественных ягод до сих пор выращивается в ЛПХ. В 2020 году урожай в сельхозпредприятиях составил лишь 18 тыс. т. Развитию отрасли способствует появление новых крупных проектов. Один из них реализуется в Нижегородской области. Площади компании под ягодными культурами сейчас занимают 150 га. В перспективе они могут быть удвоены


Проект по выращиванию ягод компании «Рассвет» (принадлежит акционерам АФГ «Националь») был запущен в г. Сергач Нижегородской области всего четыре года назад. Сейчас суммарный урожай предприятия составляет порядка 300 т в год, а общая площадь под ягодными культурами приблизилась к 150 га. Инвестиционная привлекательность проекта на момент старта в 2017 году была обусловлена ростом цен на свежие ягоды в условиях ограничения импортных поставок и отсутствием собственного промышленного производства, объясняет директор предприятия Владимир Федотов. При этом подавляющий объем ягод (около 97%) в стране производится в личных подсобных хозяйствах. По оценкам «Технологий Роста», в прошлом году в ЛПХ было выращено 682 тыс. т ягодных культур, импорт свежих ягод тогда же составил 59 тыс. т, а производство в сельхозорганизациях — 18 тыс. т. Фактическое потребление ягод в России в 2,5-3 раза ниже значений, рекомендованных ВОЗ и Минздравом России, добавляет Федотов.

Елена Максимова 

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

Читать

рекомендации

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021
Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

«Агротехника и технологии»

Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями
"Агроинвестор" №03, март 2021

Журнал

"Агроинвестор" №03, март 2021
Агросектор утратил оптимизм. Как непредсказуемость агрогосполитики может сказаться на развитии сельского хозяйства

«Агроинвестор»

Агросектор утратил оптимизм. Как непредсказуемость агрогосполитики может сказаться на развитии сельского хозяйства
+20% вывоза за год. Итоги аграрного экспорта-2020

«Агроинвестор»

+20% вывоза за год. Итоги аграрного экспорта-2020

реклама