Ягода из Сергача. «Рассвет» инвестировал 0,6 млрд руб. в ягодный проект

Vostock Photo

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Большая часть отечественных ягод до сих пор выращивается в ЛПХ. В 2020 году урожай в сельхозпредприятиях составил лишь 18 тыс. т. Развитию отрасли способствует появление новых крупных проектов. Один из них реализуется в Нижегородской области. Площади компании под ягодными культурами сейчас занимают 150 га. В перспективе они могут быть удвоены



Проект по выращиванию ягод компании «Рассвет» (принадлежит акционерам АФГ «Националь») был запущен в г. Сергач Нижегородской области всего четыре года назад. Сейчас суммарный урожай предприятия составляет порядка 300 т в год, а общая площадь под ягодными культурами приблизилась к 150 га. Инвестиционная привлекательность проекта на момент старта в 2017 году была обусловлена ростом цен на свежие ягоды в условиях ограничения импортных поставок и отсутствием собственного промышленного производства, объясняет директор предприятия Владимир Федотов. При этом подавляющий объем ягод (около 97%) в стране производится в личных подсобных хозяйствах. По оценкам «Технологий Роста», в прошлом году в ЛПХ было выращено 682 тыс. т ягодных культур, импорт свежих ягод тогда же составил 59 тыс. т, а производство в сельхозорганизациях — 18 тыс. т. Фактическое потребление ягод в России в 2,5-3 раза ниже значений, рекомендованных ВОЗ и Минздравом России, добавляет Федотов.