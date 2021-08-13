Потребление овощей, фруктов и молочной продукции в стране значительно ниже нормы

Недостаточное потребление ряда продуктов может быть связано с низкими реально располагаемыми доходами населения Pixabay

Жители России недоедают десятки килограммов картофеля, молока и молочной продукции, а также овощей и фруктов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова доцента базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светланы Казанцевой. Так, по данным Росстата, за 2020 год среднее потребление молока и молочной продукции составило 272 кг на человека (здесь и далее — в домашнем питании) при норме 325 кг, и в этой категории самое большое отставание от рекомендуемых Минздравом норм.



На втором месте, по словам Казанцевой, овощи и бахчевые. Согласно Росстату, за прошлый год их среднее потребление составило 104 кг при норме 140 кг. Следом идет картофель: при рекомендуемом потреблении 90 кг в год в среднем потребление было на уровне 56 кг. Причем потребление картофеля снижается из года в год: если в 2010-м оно было на уровне 66 кг, то в 2015-м — 58 кг.



По фруктам и ягодам также есть существенная разница: за прошлый год в среднем житель России съедал 77 кг при норме 100 кг. Среднее потребление яиц в 2020-м в среднем составило 240 штук — на пять штук больше, чем в 2019-м, но на 20 меньше рекомендаций Минздрава. Среднее потребление мяса и мясопродуктов составило 92 кг при норме 73 кг. Потребление хлебных продуктов было на уровне 96 кг, что соответствует норме, но показатель постепенно снижался: в 2000-м году в среднем в год россиянин съедал 109 кг этой продукции, в 2010-м — 102 кг, в 2015-м — 95 кг.



«Статистические данные говорят о том, что потребление хлеба снижается из года в год. Те же данные свидетельствуют о том, что потребление кондитерских изделий, в том числе мучных, — растет, — прокомментировал «Агроинвестору» вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) Игорь Свириденко. — По нашим оценкам, кардинального снижения потребления муки в России нет».



Он обращает внимание на то, что данные Росстата некорректны. Свою позицию Свириденко объясняет тем, что в России есть индустриальное мукомолье, которое занимает 60% от всего объема потребления, а остальное приходится на малое мукомолье, которое не учитывается в статистике. Поэтому РСМПК не согласен с тем, что потребление муки в России относительного советского периода сильно снизилось: можно отметить уменьшение только на 25-30%, в то время как Росстат говорит о двукратном падении со 130 кг до 63 кг на душу населения. По оценке РСМПК, потребление составляет порядка 100 кг. Кроме того, по словам Свириденко, данные Росстата из разных подборок зачастую противоречат друг другу.



Согласно бюллетеню Росстата «Потребление основных продуктов питания населением», в 2019 году (результаты за 2020-й пока не опубликованы) среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов в России составило 76 кг на человека, тогда как из бюллетеня по потреблению в домашних хозяйствах следует, что в том же году оно было на уровне 90,5 кг. По молочной продукции в первом бюллетене указано потребление 234 кг на человека, во втором — около 265 кг. По яйцам — 285 штук (что выше нормы Минздрава) и 235 соответственно, по овощам и фруктам — 170 кг и свыше 179 кг.

Руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков связывает недостаточное потребление овощей, бахчевых, картофеля со снижением реально располагаемых доходов населения. «Конечно, это грустно, что людям приходится экономить на социальных товарах — овощах, картофеле — ведь это не премиальные продукты», — добавляет он. По словам Глушкова, во втором полугодии 2021-го цены на овощи «борщевого набора» снизятся, и их потребление должно вырасти.



Ягоды, по оценке Глушкова, это все же больше деликатес, а не необходимость, в связи с чем многие не достигают нормы их потребления. «Недостаточное потребление фруктов, скорее всего, связано с ростом цен на них, потому что большинство из них импортные. У нас массово производятся только яблоки, которые в этом году покажут хороший урожай, и сейчас они, по информации производителей, вдвое дешевле, чем в прошлом году, прокомментировал «Агроинвестору» Глушков. — Так что их потребление во втором полугодии тоже увеличится относительно аналогичного периода прошлого года и первых шести месяцев 2021-го».



Разница в потреблении между первой децильной группой (наименьшие доходы) и десятой (самые высокие доходы) наиболее заметна по потреблению фруктов и ягод — она более чем двукратная. Если самые обеспеченные потребители в прошлом году, согласно Росстату, в среднем съели по 105,6 кг, то самые малообеспеченные — по 42,9 кг. Разница по потреблению овощей — 121,2 кг против 68 кг, по мясу и мясопродуктам — 110,9 кг против 58,9 кг, по молочной продукции — 348,4 кг против 173,1 кг.

Действительно, люди в России потребляют достаточно мало овощей, говорит исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Это, по его словам, связано с тем, что покупатель в условиях ограниченного бюджета делает выбор в пользу более питательного мяса при сопоставимых ценах. «Нехватка фруктов и овощей в структуре потребления — это очень серьезный минус», — добавляет он. При этом к положительным моментам можно отнести тот факт, что в России потребляют много животного белка, считает эксперт.



Потенциал роста потребления молока и молочной продукции есть, но он, в первую очередь, связан с увеличением реально располагаемых доходов населения, и сложившийся объем потребления обеспечивается как внутренним производством, так поставками из Беларуси. «Нельзя сказать, что у нас критическое недопотребление молока, в отличие от овощей и фруктов, которых в рационе весьма мало», — говорит Корнеев.



Кроме того, для роста потребления молока и молочной продукции нужно формировать культуру потребления, напоминая о их пользе. Корнеев приводит в пример Китай: еще 15 лет назад эта продукция не пользовалась особым спросом среди населения республики, но оно постепенно начало перенимать западные традиции в плане регулярного потребления молока и молочных продуктов. «Однако рекомендации Минздрава по потреблению нужно рассматривать исключительно как справочный материал, а не как догматичное отражение структуры питания в условиях современного образа жизни населения», — заключил эксперт.

