Минсельхоз: сбор овощей открытого грунта вырос на 10%

Более поздние сроки посадки овощей и картофеля сказались на сроках сбора урожая Pixabay

К 10 августа российские аграрии собрали 604,5 тыс. т овощей открытого грунта, что на 10% выше уровня прошлого года, сообщил Минсельхоз. Также предприятиями товарного сектора накопано около 400 тыс. т картофеля, его урожайность составляет 292,5 ц/га, что на 8% больше показателя прошлого года. Агроведомство отмечает, что по мере сбора и поступления на рынок урожая нового сезона наблюдается тенденция снижения стоимости «борщевого набора».



«Сбор овощей сейчас на уровне прошлого года минус две недели. Вегетация из-за погодных условий сейчас отстает у всех», — рассказала член совета директоров холдинга «Малино» (Тульская, Московская области) Татьяна Губина. Гендиректор АПК «Белореченский» (Свердловская область) Александр Кожевников говорит, что в его компании есть двукратное отставание по сбору картофеля из-за засухи. «В 2020 году урожай картофеля был меньше, чем в 2019-м, в этом он также будет меньше, чем в 2020-м, на 30-40%», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Минпромторг совместно с Минтрансом готовит совещание на тему стабилизации цен на «борщевой набор», пишут «Известия». За последние два месяца цены на перевозки с юга в центр страны выросли в два раза год к году. Такая ситуация может обернуться серьезными последствиями: ритейлеры не смогут в полной мере отразить на полках более низкую стоимость овощей нового урожая.

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что по всем регионам отмечалось отставание по посадкам на две-три недели, и это отразилось на сроках вегетации картофеля и овощей. Сейчас заканчивается уборка моркови в южных регионах, в Центре и Поволжье только начинаются выборочные копки. Из-за того, что к массовой уборке овощей и картофеля в Центе, Поволжье и на Урале еще не приступили, делать какие-либо выводы об объемах урожая пока сложно, добавляет Красильников.



Однако уже сейчас можно говорить о том, что на формировании клубней картофеля отразились и запоздалые посадки, и сложные погодные условия — от засухи до переизбытка влаги. «По информации из ресурсных регионов — Нижегородской, Брянской, Тульской областей — клубни формируются небольших размеров, что нас тревожит, потому что традиционно сети требуют от нас картофель крупного калибра, но такой продукции в этом году, судя по всему, будет недостаточно», — говорит он.



Ранее Минсельхоз прогнозировал увеличение посадок картофеля до 290 тыс. га, но все же они остались на уровне прошлого года — и составляют 279-280 тыс. га. Исходя из этого показателя, можно сделать вывод, что урожай будет примерно на уровне прошлого года — 6,8-6,9 млн т, прогнозирует Красильников. В то же время Минсельхоз ожидает, что сбор составит около 7,2 млн т.



«Мы видим, что цены на овощную линейку “борщевого набора” снижаются, и это ожидаемо ввиду постепенного насыщения рынка продукцией нового урожая. Это отражается и на розничных ценах, хоть и с небольшой задержкой», — заключил Красильников. «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза на 4 августа пишут, что стоимость картофеля за месяц снизилась на 1,8%, моркови — на 3,2%, репчатого лука — на 19,1%. В Минпромторге изданию рассказали, что стоимость моркови упала более чем на 11% к предыдущей неделе, картофеля — почти на 6,5%, лука — примерно на 1%. В среднем цены на овощи снизились более чем на 3%.

