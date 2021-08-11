разделы

реклама

журналы

USD

73.637 (-0,33%)

EUR

86.433 (-0,04%)

MOEX

3877.37 (0,39%)

BRENT

70.22 (-0,58%)

Пшеница

724.4 (-0,36%)

Сахар

19.59 (6,06%)

USD

73.637 (-0,33%)

EUR

86.433 (-0,04%)

MOEX

3877.37 (0,39%)

BRENT

70.22 (-0,58%)

Пшеница

724.4 (-0,36%)

Сахар

19.59 (6,06%)

USD

73.637 (-0,33%)

EUR

86.433 (-0,04%)

MOEX

3877.37 (0,39%)

BRENT

70.22 (-0,58%)

Пшеница

724.4 (-0,36%)

Сахар

19.59 (6,06%)

USD

73.637 (-0,33%)

EUR

86.433 (-0,04%)

MOEX

3877.37 (0,39%)

BRENT

70.22 (-0,58%)

Пшеница

724.4 (-0,36%)

Сахар

19.59 (6,06%)

USD

73.637 (-0,33%)

EUR

86.433 (-0,04%)

MOEX

3877.37 (0,39%)

BRENT

70.22 (-0,58%)

Пшеница

724.4 (-0,36%)

Сахар

19.59 (6,06%)

Премия «Агроинвестор года - 2021»

Аналитика

Минсельхоз: сбор овощей открытого грунта вырос на 10%

По мере поступления на рынок нового урожая стоимость овощей «борщевого набора» снижается

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Более поздние сроки посадки овощей и картофеля сказались на сроках сбора урожая
Pixabay
Более поздние сроки посадки овощей и картофеля сказались на сроках сбора урожая
Pixabay

К 10 августа российские аграрии собрали 604,5 тыс. т овощей открытого грунта, что на 10% выше уровня прошлого года, сообщил Минсельхоз. Также предприятиями товарного сектора накопано около 400 тыс. т картофеля, его урожайность составляет 292,5 ц/га, что на 8% больше показателя прошлого года. Агроведомство отмечает, что по мере сбора и поступления на рынок урожая нового сезона наблюдается тенденция снижения стоимости «борщевого набора».

«Сбор овощей сейчас на уровне прошлого года минус две недели. Вегетация из-за погодных условий сейчас отстает у всех», — рассказала член совета директоров холдинга «Малино» (Тульская, Московская области) Татьяна Губина. Гендиректор АПК «Белореченский» (Свердловская область) Александр Кожевников говорит, что в его компании есть двукратное отставание по сбору картофеля из-за засухи. «В 2020 году урожай картофеля был меньше, чем в 2019-м, в этом он также будет меньше, чем в 2020-м, на 30-40%», — прокомментировал он «Агроинвестору».

Минпромторг совместно с Минтрансом готовит совещание на тему стабилизации цен на «борщевой набор», пишут «Известия». За последние два месяца цены на перевозки с юга в центр страны выросли в два раза год к году. Такая ситуация может обернуться серьезными последствиями: ритейлеры не смогут в полной мере отразить на полках более низкую стоимость овощей нового урожая.


Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что по всем регионам отмечалось отставание по посадкам на две-три недели, и это отразилось на сроках вегетации картофеля и овощей. Сейчас заканчивается уборка моркови в южных регионах, в Центре и Поволжье только начинаются выборочные копки. Из-за того, что к массовой уборке овощей и картофеля в Центе, Поволжье и на Урале еще не приступили, делать какие-либо выводы об объемах урожая пока сложно, добавляет Красильников.

Однако уже сейчас можно говорить о том, что на формировании клубней картофеля отразились и запоздалые посадки, и сложные погодные условия — от засухи до переизбытка влаги. «По информации из ресурсных регионов — Нижегородской, Брянской, Тульской областей — клубни формируются небольших размеров, что нас тревожит, потому что традиционно сети требуют от нас картофель крупного калибра, но такой продукции в этом году, судя по всему, будет недостаточно», — говорит он.

Ранее Минсельхоз прогнозировал увеличение посадок картофеля до 290 тыс. га, но все же они остались на уровне прошлого года — и составляют 279-280 тыс. га. Исходя из этого показателя, можно сделать вывод, что урожай будет примерно на уровне прошлого года — 6,8-6,9 млн т, прогнозирует Красильников. В то же время Минсельхоз ожидает, что сбор составит около 7,2 млн т.

«Мы видим, что цены на овощную линейку “борщевого набора” снижаются, и это ожидаемо ввиду постепенного насыщения рынка продукцией нового урожая. Это отражается и на розничных ценах, хоть и с небольшой задержкой», — заключил Красильников. «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза на 4 августа пишут, что стоимость картофеля за месяц снизилась на 1,8%, моркови — на 3,2%, репчатого лука — на 19,1%. В Минпромторге изданию рассказали, что стоимость моркови упала более чем на 11% к предыдущей неделе, картофеля — почти на 6,5%, лука — примерно на 1%. В среднем цены на овощи снизились более чем на 3%.

Елизавета Литвинова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021
«Агроинвестор» №08, август 2021

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2021
Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

«Агроинвестор»

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными
Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома

«Агроинвестор»

Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома
Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов

«Агротехника и технологии»

Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов