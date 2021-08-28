Ягодам не хватило рабочих: предложение снизилось из-за дефицита кадров

Цены на ягоды существенно выросли Pixabay

По предварительной оценке компании «Технологии Роста», производство ягод в этом году в товарном секторе останется на уровне прошлого, если прирост и будет, то совсем незначительным — около 3%. «Основная причина — дефицит кадров. Ранее на производстве ягод в открытом грунте и тоннельных укрытиях работали привлеченные трудовые мигранты. В этом году, как и в 2020-м, этот кадровый ресурс ограничен, — рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании Тамара Решетникова. — Если в прошлом году никто не ожидал кадрового дефицита, то в этом сельхозпроизводители были готовы к такой ситуации, некоторые из них даже сократили площади под ягодниками».



Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий считает, что оценивать объем производства ягод в этом году пока рано: их сбор еще идет и будет продолжаться около месяца в Центре и порядка двух — на Юге. Соответственно, еще какое-то количество российских ягод будет появляться на прилавках. В частности, продолжается сбор голубики, облепихи, ремонтантной земляники и малины.



Однако уже очевидно, что производство земляники будет несколько ниже, чем ожидалось, хотя и выше, чем в прошлом году, говорит Козий. Причем объемы сократились не из-за погодных условий — они были гораздо лучше, чем в 2020-м: не было ни заморозков, ни засухи, потери из-за погодных явлений в этом году носят локальный характер. «Производители ягоды существенно пострадали от отсутствия рабочей силы, это основной фактор, который сформировал цену на ягоды в этом году, — подчеркивает Козий. — На качество ягод негативно повлияла нехватка профессиональных сборщиков. Из-за этого пришлось нанимать неквалифицированный персонал, соответственно, сбор ягоды производился не на самом качественном уровне. В итоге собрали мало ягод, которые были бы пригодны для реализации в рознице, и на полках российских сетей в этом году было очень мало отечественных ягод». Еще один фактор — существенное удорожание удобрений, материалов для возведения защитных конструкций, упаковки, перечисляет она. Также, по словам Козий, проблемой стало отсутствие необходимых средств защиты растений, из-за которых страдает и урожайность, и качество.



Цены на ягоды в этом году относительно прошлого существенно выросли, обращает внимание Решетникова. «Так, стоимость голубики в рознице в Подмосковье в прошлом году на пике сезона опускалась до 400 руб./кг, в этом году мы не фиксировали цены ниже 490-500 руб./кг — прирост на 15% является достаточно существенным. Земляника садовая в прошлом году в рознице в аналогичный период опускались в цене до 250 руб./кг, в 2021-м цены на нее были несколько выше. К слову, в опте стоимость ягод выросла не так существенно, как в рознице», — сравнивает эксперт.



Сейчас в России свежие ягоды можно купить круглый год, поскольку налажены регулярные поставки из разных стран, отмечает Козий. К тому же появляется все больше российских производителей ягод в закрытом грунте: за последние два года в стране было запущено несколько тепличных ягодных предприятий. В этом году появились проекты по выращиванию малины в тоннелях, и это позитивный фактор, рассказывает руководитель Ягодного союза. «Раньше российская малина почти не попадала на полки розничных сетей из-за неподходящего качества, а ягода, выращенная в тоннелях, пригодна для реализации в сетях, — поясняет Козий. — Производство в тоннелях дает гарантированное качество и урожай, позволяя производителям работать с розницей по долгосрочным контрактам». Пока это небольшие проекты — 1-2 га, в лучшем случае, 5 га, добавляет она.



Лариса Ерина, директор отдела продаж «ЭКО-культуры» На сегодняшний день перед российскими производителями стоит задача заместить около 1 млн т импорта плодов и ягод. Сейчас большая часть отечественной продукции производится малыми сельхозпредприятиями и выращивается в открытом грунте, из-за этого качество ягод и объемы поставок в магазины нестабильные. На мировом рынке заметна тенденция перехода от выращивания ягод в открытом грунте на закрытый, что позволяет получать продукцию высокого качества на протяжении всего года. Самый крупный сегмент на ягодном рынке занимает садовая земляника. Хорошую динамику роста на рынке имеет голубика, наряду с малиной и ежевикой. На пике тенденции здорового питания и отказа от сахара европейские и американские предприниматели нашли еще одну нишу для продажи — снеки из ягод.

Выращивание ягод в теплицах пока развивается очень медленно. Козий считает, что это связано со сложностями финансирования, к тому же у инвесторов пока нет уверенности в том, что российские потребители смогут покупать ягоды, выращенные в зимних теплицах, и непонятно, сможет ли наша ягода конкурировать с достаточно недорогой египетской, которая доставляется в Россию в зимний сезон. «Из-за падения доходов потребителей в этом году мы наблюдаем снижение спроса на ягоды, особенно это видно на открытых рынках и в ягодных киосках», — признает Козий.



Решетникова отмечает, что новые проекты по выращиванию ягод в закрытом грунте продолжают появляться. Так, недавно в Подмосковье начал тоннельное производство ягод известный оптовик и импортер свежих ягод, «Гриндфилдс-Логистика», продающий продукцию под брендом Artfruit. В августе компания собрала первый урожай земляники садовой, земляники и малины. «Пока объем производства ягод там небольшой — около 40 т, однако такие проекты демонстрируют интерес инвесторов к отрасли, причем даже тех, которые ранее не занимались собственным производством, так как закупочные цены на ягоды, особенно не в самый пик сезона, находятся на хорошем уровне», — комментирует Решетникова. Она добавляет, что задумки по строительству ягодных теплиц в Подмосковье есть и у холдинга «ЭКО-культура», однако этот проект пока только в планах.



Компания активно изучает направление ягодного производства, емкость рынка которого в России далеко не исчерпана, подтвердила «Агроинвестору» директор отдела продаж «ЭКО-культуры» Лариса Ерина. «Мы уверены в перспективности этих тепличных культур и хотим экстраполировать наш опыт производства овощей на ягоды, чтобы радовать покупателей экологически чистой клубникой, малиной и голубикой с отличными органолептическими свойствами», — говорит она.

