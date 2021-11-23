Россия отменила ограничения на поставки азербайджанских томатов и яблок

​Влияние отмены ограничений будет зависеть от ценовой политики​ азербайджанских производителей Pixabay

Россия отменяет введенные в декабре прошлого года ограничения на поставки продуктов растительного происхождения из Азербайджана, пишет «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на слова главы Агентства пищевой безопасности (АПБ) республики Гошгар Тахмазли. «Препятствия на пути экспорта растительной продукции в Россию сняты. Согласно соглашению, видеомониторинги, проводимые Россией с целью получения разрешений на экспорт для производителей томатов, приостанавливаются», — сказал Тахмазли. Он отметил, что Россельхознадзор будет выдавать разрешения на экспорт томатов напрямую производителям с 1 декабря, продукцию с низким уровнем риска будут помещать в «зеленые коридоры».



«Ограничения на поставку томатов и яблок из Азербайджана на нашем рынке никак не отразились: они вводились не в отношении страны, а конкретных предприятий, в продукции которых были обнаружены остаточные пестициды, агрохимикаты или вирусы», — прокомментировал «Агроинвестору» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. В Азербайджане много производителей, и отмена ограничений только усилит конкуренцию среди них, а «конкуренция — это всегда хорошо», добавляет он.



Теоретически, снятие ограничений может отразиться на российском рынке, считает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Если говорить про томаты, то потенциал увеличения поставок есть, а объемы импорта азербайджанских яблок малы, если сравнивать их с Сербией или Молдавией, добавляет она. «Но зимних теплиц со светокультурой для производства томата в Азербайджане крайне мало, то есть импортировать их в значимом количестве в январе-феврале они не смогут, а в другое время года нам достаточно своего производства. То есть компаниям, которые попадали под ограничения Россельхознадзора, будет сложнее конкурировать, тем более за год без работы на российском рынке они могли потерять каналы сбыта», — сказала «Агроинвестору» Решетникова.



В декабре 2020 года Россельхознадзор запретил поставки томатов и перца из ряда регионов Армении, Узбекистана и Турции, а также ограничил импорт томатов и яблок из Азербайджана из-за найденных в продукции этих стран вирусов.

​Влияние отмены ограничений будет зависеть от ценовой политики: смогут ли азербайджанские томаты конкурировать с российскими, а их уже достаточно много, особенно весной, продолжает Решетникова. По яблокам ситуация такая же: фруктов местного производства до Нового года более чем достаточно, так как не требуются особые условия для хранения. Если же Азербайджан будет поставлять яблоки с марта-апреля, то производителям из этой страны уже будет проще, но в республике, как и в России, тоже немного современных плодохранилищ.



Компания «Технологии Роста» оценивает объем импорта томатов в Россию в этом году на уровне 400 тыс. т, в 2020-м — 483 тыс. т. Решетникова говорит, что поставки снижаются за счет увеличения внутреннего производства, роста числа зимних теплиц и расширения ассортимента томатов. По итогам года импорт может снизиться на 20% относительно 2020-го, считает Глушков. Это станет возможным благодаря росту производства в нашей стране на те же 20% (в 2020-м в закрытом грунте было собрано около 600 тыс. т томатов). По его словам, с дальнейшим увеличением производства томатов Россия все меньше будет нуждаться в поставках из-за рубежа. «Однако у нас все еще есть регионы с дефицитом собственного производства — Дальний Восток, Сибирь, которые импортируют большую часть потребляемых томатов из Китая», — заключила Решетникова.

