На Кубани возвели временную дамбу для полива риса

Рис в регионе может быть посеян на площади 85 тысяч гектаров Минсельхоз Краснодарского края

Возведение временной дамбы на Федоровском гидроузле на реке Кубань завершено, сейчас идет ее укрепление, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Ассоциации «Национальный рисовый союз» (НРС) Михаил Радченко. «Проект строительства, а также ход выполнения намеченных работ по возведению временной дамбы находятся на контроле Минсельхоза России. Краснодарский край со своей стороны выделяет автотранспорт для перевозки камней и щебня», — уточнил он.



22 апреля на Федоровском гидроузле произошло разрушение участка автомобильной дороги и шлюзовых сооружений. Гидроузел используется для орошения рисовых чеков Красноармейского, Калининского, Крымского и Абинского районов Краснодарского края. Южный рисовый союз тогда оценивал, что из-за обрушения дамбы есть риск не посеять 67 тыс. га риса из запланированных 119 тыс. га.



Сейчас прогнозы более оптимистичные. «После создания на дамбе подпорного уровня, мы рассчитываем посеять рис на площади 80-85 тыс. га. Около 20 тыс. га из первоначально планируемых в этом году к посеву рисовых чеков, расположенных на участках с высокими и критически высокими отметками, уже засеяны яровыми агрокультурами», — уточнил Радченко.



Пока сложно сказать, как покажет себя в работе временная дамба. «Специалисты нас уверяют, что скоро мы сможем заливать рисовые чеки, и дамба выдержит полный объем сбрасываемой воды. Сейчас Краснодарское водохранилище сбрасывает 250 кубометров воды в секунду, в ближайшее время планируется довести показатель до тысячи кубометров», — добавил руководитель НРС. Предполагается, что при достижении необходимой высоты временная дамба позволит обеспечить полноценный полив риса в регионе. Полностью гидроузел будет восстановлен к началу посевной кампании 2023 года, ранее писал «Агроинвестор».



Федоровский гидроузел был сдан в эксплуатацию в 1967 году для обеспечения самотечной подачи воды на оросительные рисовые системы, а также поддержания судоходных габаритов на реке Кубань и регулирования стока реки. Изначально он был рассчитан на беспрерывную эксплуатацию на протяжении 50 лет, то есть срок его безопасной работы вышел еще четыре года назад. С 2018 года сооружение из-за динамических подвижек несущих конструкций находилось в предаварийном состоянии, отчасти из-за грузовиков, которые регулярно ездили по технической эстакаде плотины. В 2018 году здесь запретили движение транспорта весом от 3,5 т, а в конце сентября 2021-го проезд закрыли полностью в связи с реконструкцией гидроузла. На нее Минсельхоз выделили почти 0,5 млрд руб.

