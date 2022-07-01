Правительство временно ограничило вывоз кормовых аминокислот и риса

Ограничения на экспорт риса и крупы помогут исключить риск их дефицита Т. Кулистикова

Правительство ограничило вывоз из России кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы с 1 июля до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза. Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны и сохранение стабильных внутренних цен на ограниченную к экспорту продукцию, поясняет ведомство.



Временный запрет не распространяется на вывоз L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина, необходимых для рациона сельскохозяйственных животных, в страны Евразийского экономического союза, Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР, а также для оказания международной гуманитарной помощи, уточняется в сообщении.



Первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, слова которой приводятся в сообщении Минсельхоза, сказала, что запрет на экспорт аминокислот будет способствовать сохранению положительной динамики в животноводстве. Ограничения в отношении риса и крупы помогут исключить риск их дефицита, загрузить предприятия переработки и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей.



Председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач сказал «Агроинвестору», что пока неясно, какая в этом сезоне будет урожайность риса и будет ли полное самообеспечение этой продукцией. «Я думаю, что ограничение экспорта риса — нестрашная мера. Хотя она повлияет на некоторых рисоводов, которые уже заключили экспортные контракты, — считает он. — Пока мы не поймем, сколько риса будет произведено, решение правительства правильное. Только нужно внимательно следить за остатками риса после уборки, посчитать баланс».



Лобач полагает, что как только появится возможность, экспорт риса нужно будет возобновить. Он также добавил, что в этом году было посеяно 92 тыс. га риса, что на 25% меньше, чем в прошлом году. Причиной сокращения посевов стала авария на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае.



По словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, на которого ссылается ТАСС, ограничение на вывоз аминокислот способствует стабилизации цен и обеспечению их доступности. «В целом, объемы экспорта аминокислот невелики, однако для полной стабилизации цен и обеспечения доступности этого важнейшего продукта ограничения экспорта вполне оправданы», — сказал Юшин.



Он отметил, что с начала 2022 года, по оценкам отраслевых союзов, производство мяса птицы и свинины выросло более чем на 6%. При этом потребность в незаменимых аминокислотах постоянно повышается. Без них невозможно производство высококачественных комбикормов, а их дефицит в рационе негативно сказывается на продуктивности поголовья, подчеркнул Юшин.



В 2020—2021 годах складывалась критическая ситуация как с наличием, так и с ценами на аминокислоты, в том числе из-за пандемии и запрета на ввоз из ряда стран и с некоторых предприятий, напомнил он. «В отдельные периоды цены росли на десятки и даже сотни процентов по сравнению с 2019 годом. Это представляло серьезную угрозу для всего животноводства и могло еще больше взвинтить цены на мясо из-за снижения предложения», — заключил Юшин. ​



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