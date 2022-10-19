В этом году урожай риса на Кубани может сократиться на четверть

Дефицита риса в стране не ожидается Т. Кулистикова

Урожай риса в Краснодарском крае в этом году ожидается на уровне 570 тыс. т, что на 175 тыс. т, или на 23,5% меньше показателя 2021-го. Такой прогноз дал гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, сообщает «РБК Краснодар». Эксперт отметил, что глубина повреждений на Федоровском гидроузле, где в апреле произошло обрушение дамбы, позволит региону вернуться к прежним объемам производства риса уже в следующем сезоне.



Петриченко отметил, что в 2022 году на Кубани рис был посеян на 92,3 тыс. га. В 2021-м агрокультура занимала 118,1 тыс. га. По мнению эксперта, утерянные площади не такие значительные. Он добавил, что в 2020 году площадь посевов на Кубани составляла 126,6 тыс. га.



Из-за аварии на Федоровском гидроузле аналитики снизили свои прогнозы по урожаю риса. Так, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько оценивал ущерб от случившейся аварии примерно в 400 тыс. т. По прогнозу Национального рисового союза, несмотря на аварию, урожайность риса на Кубани будет находиться в норме.



Кроме того, из-за аварии и сокращения посевов риса на Кубани в этом году Дагестан расширил площади под агрокультурой на 3 тыс. га до более чем 30 тыс. га. Регион занимает второе место после Краснодарского края по площади посевов риса. 10 октября первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов говорил «Интерфаксу»​, что Дагестан в 2022 году планирует собрать рекордный урожай риса — свыше 140 тыс. т.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в августе говорил «Агроингвестору», что несмотря на ожидаемое сокращение урожая дефицита риса в России не будет. Председатель совета «Национального рисового союза» (НРС) Игорь Лобач уточнял, что среднегодовой объем потребления риса-крупы в России составляет 540 тыс. т. Нехватки риса на фоне сокращения объемов производства она также не ожидает.



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