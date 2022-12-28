Из-за аварии на гидроузле посевы риса и его урожай сократились «Кубаньмелиоводхоз»

Управление «Кубаньмелиоводхоз» обвинили в причастности к обрушению на Федоровском гидроузле, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Краснодарского края Андрея Степаняна. По данным прокуратуры, заместитель директора ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» Сергей Якуба знал об аварийном состоянии плотины, тем не менее, дал указание запустить воду в оросительную систему, что привело к разрушению мелиоративного сооружения. В результате обрушения конструкции пострадала сама плотина стоимостью 270 млн руб., кроме того, на территории пяти районов края были снижены плановые площади посевов риса, так как из-за аварии рисовые чеки не были обеспечены водой в полном объеме. По данным краевой прокуратуры, Якуба находится под домашним арестом. Материалы уголовного дела уже направлены в суд для рассмотрения.



Федоровский гидроузел — объект управления «Кубаньмелиоводхоза». Осенью прошлого года он был закрыт на 1,5 года для движения автомобилей и пешеходов в связи с реконструкцией. Это единственный мост через Кубань на протяжении участка от Краснодара до Славянска-на-Кубани. Гидроузел обеспечивал водой 80% рисовых чеков.



В мае была возведена временная технологическая дамба, однако почти сразу ее размыло. Затем дамбу восстановили, но спустя некоторое время история повторилась. Южный рисовый союз тогда оценивал, что есть риск не посеять 67 тыс. га риса из 119 тыс. га. Позже объект все-таки восстановили, его состояние оценивалось как стабильное даже при больших попусках воды из Краснодарского водохранилища, что позволяло аграриям провести сев, пусть и на меньшей площади, чем ожидалось. Валовой сбор риса на Кубани составил 652 тыс. т, что на 28,9% меньше показателя прошлого года. В целом урожай риса в России уменьшился с 1,2 млн т до 957,2 тыс. т.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко в октябре говорил, что глубина повреждений на Федоровском гидроузле позволит региону вернуться к прежним объемам производства риса уже в следующем сезоне.



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