Структура «АФГ Националь» купила имущество кубанского переработчика риса

Имущество было куплено для увеличения объемов хранения​ flickr.com

Входящая в агрохолдинг «АФГ Националь» компания «Черноерковское» выкупит имущество обанкротившегося предприятия по переработке риса «Славрис» за 156,3 млн руб. Его мощность составляет 30 тыс. т риса в год. Продукция ранее реализовывалась под собственными торговыми марками, а также под брендом «Кубанская долина». Чистый убыток компании в 2019 году составил 14,1 млн руб., пишет РБК.



Гендиректор «АФГ Националь» Алексей Попов уточнил РБК, что имущество было куплено для увеличения объемов хранения. «Это плановое приобретение для увеличения объемов хранения. Переработки на этом объекте нет. Это никак не связано с объемом посевов. Этим объектом мы просто увеличиваем мощности недостающего хранения на сегодня и имеем возможность усилить их в будущем, если решим строить там дополнительные складские площади», — прокомментировал он (цитата по РБК).



«Славрис» входил в холдинг «Регион», подконтрольный предпринимателю Сергею Фингерману, который сейчас является фигурантом уголовного дела, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, он также являлся бенефициаром компаний «Кубанская долина», «Наш продукт», «Кубанский элеватор», «Торговый дом “Регион”» и «Гиагинский маслоперерабатывающий комплекс». Холдинг «Регион» представляет собой группу взаимосвязанных заемщиков Россельхозбанка с объемом задолженности около 2 млрд руб.



Агрохолдинг «АФГ Националь» создан в феврале 2013 года в результате слияния российского лидера в выращивании и переработке риса — агропромышленного холдинга AF-Group и крупнейшего дистрибьютора фасованных круп в России — группы компаний «Ангстрем». Сейчас «АФГ Националь» производит рис, другие крупы, а также картофель. Осенью стало известно, что владельцем «АФГ Националь» (99,9%) стала компания «Инвестком», связанная с российским миллиардером Искандером Махмудовым. Она получила акции агрохолдинга на основании решения суда, который удовлетворил иск «Инвесткома» к «АФГ Националь» о задолженности по кредитным займам.



Председатель Совета «Национального рисового союза» (НРС) Игорь Лобач говорит, что рисовая отрасль сумела сохранить объемы производства после обрушения плотины Федоровского гидроузла, которое произошло весной этого года.. По его словам, урожай риса в России в этом году составит более 950 тыс. т, и такого объема достаточно, чтобы закрыть потребности, согласно Доктрине продовольственной безопасности. «Кроме того, мы ощущаем потребность отправить на экспорт порядка 30 тыс. т. Это позволит не только стабилизировать ситуацию в отрасли, ценовую в том числе, но и сохранить зарубежные рынки, которые мы нарабатывали в течение десяти лет», — прокомментировал «Агроинвестору» Лобач. По его словам, в 2021 году рис-крупа в основном поставлялась в Монголию, Азербайджан и страны Ближнего Востока. Рис-сырец — в Турцию, а рис-дробленка — в Бельгию и Англию.



Самый сложный момент для производителей риса на сегодняшний день — попытки запретить сжигание рисовой соломы, продолжает Лобач. «Если это произойдет, то отрасль не сможет функционировать, потому что ее объем равен тоннажу риса, то есть около 1 млн т», — говорит он. По его словам, предложения о запрете сжигания есть, а альтернативные эффективные варианты утилизации пока не применяются. «Мы пробовали в течение семи лет различные варианты — делать туалетную бумагу, строительные брикеты, кремний, сжигать солому для получения тепловой и электрической энергии», — перечисляет Лобач. По его мнению, на сегодняшний день единственный возможный вариант утилизации, кроме просто сжигания, это получение энергии, но в таком случае нужно обязать энергетические компании принимать ее в свои сети.



В начале декабря на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления о внесении изменений в правила противопожарного режима. Согласно документу, в России хотят запретить сжигание рисовой соломы. Причиной такого решения послужили жалобы жителей Краснодарского края и Адыгеи, так как каждую осень регионы накрывает смог.



Проект находится на этапе публичных обсуждений. Если его подпишет председатель правительства Михаил Мишустин, то с 1 сентября 2023 года сжигать рисовую солому будет запрещено. «Но сначала надо придумать технологию, как ее альтернативно утилизировать, а потом запрещать. Тем более, на сегодняшний день разрешается ее сжигать по правилам, согласованным с МЧС», — говорит Лобач.



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