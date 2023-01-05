В ближайшие пять лет Россия может полностью обеспечить себя яблоками

Отрасль борется за запрет импорта яблок из Молдавии в период с сентября по январь Pixabay

В 2022 году в регионах Центра России, где производятся яблоки, были уникальные погодные условия — такого не было последние 50 лет. Из-за холодной весны во многих садоводческих хозяйствах не прошло опыление. «Обычно цветение начинается 9 мая, а заканчивается 20 мая. В прошлом году цветение началось 15 мая, а закончилось только 15 июня, хотя в середине первого летнего месяца в Центре обычно опадает завязь», — рассказал «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин.



Такой дождливой осени в ряде регионов Центральной России, как была в 2022-м, тоже никто не помнит, продолжает он. Только за сентябрь выпало 200 мм осадков при норме 650 мм в год. Хотя при этом погода осенью была теплой, и деревья хорошо подготовились к зимовке, однако в конце декабря в ряде регионов была плюсовая температура.



«Конечно, если бы весна была более теплой, то урожай в прошлом году был бы лучше. Некоторые хозяйства почти не получили яблок, хотя есть и такие, которые собрали достаточно хороший урожай благодаря отработанной агротехнологии, — рассуждает эксперт. — При этом урожай яблок в нашей стране все равно вырос относительно 2021-го. Ежегодно мы увеличиваем их производство на 150-350 тыс. т. Полагаем, что такими темпами в ближайшие пять лет мы полностью будем обеспечивать себя яблоками». Пока сложно сказать, чего ожидать от наступившего года. Если не будет сильных морозов — ниже -35 градусов, то, по словам главы союза, можно рассчитывать на хороший урожай.



По мнению Муханина, основные вызовы для отрасли остаются такими же, как и в предыдущие годы. «Мы боремся за запрет импорта яблок из Молдавии в период с сентября по январь. В прошлом году, несмотря на санкции, яблоки везли в Россию осенью и в начале зимы через Молдавию реэкспортом из Европы по очень низким ценам. В итоге наши фермеры не могут продать свою продукцию», — сетует он.



Минсельхоз в конце декабря не поддержал инициативу садоводов Кубани ограничить ввоз импортных яблок и слив. Ведомство рекомендовало им подготовить пакет документов для обоснования необходимость введения запрета на поставки импортных фруктов в период массового сбора и реализации отечественной продукции.



Второй вызов — субсидирование садоводам закладки садов с использованием посадочного материала из Европы, продолжает Муханин. «Мы считаем, что нужно субсидировать закладку садов только тем хозяйствам, которые приобретают отечественный посадочный материал. Из-за закупки зарубежных саженцев из России уходят миллиарды рублей, эти деньги могли бы работать в нашей стране», — подчеркивает глава союза.



Принято решение об отмене в 2023 году субсидий на закладку садов иностранным посадочным материалом, однако Минсельхоз вводит этот запрет с 1 июня, когда предприятия успеют завезти саженцы из-за рубежа, добавляет Муханин. «При этом в наших питомниках достаточное количество саженцев хорошего качества, которые лучше, чем зарубежные, приспособлены к нашим погодным условиям», — обращает внимание он.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

