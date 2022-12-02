Россия возобновит поставки фруктов и овощей с 20 молдавских предприятий

Временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии были введены 15 августа Pixabay

Россельхознадзор со 2 декабря разрешил поставки плодоовощной продукции с 20 предприятий Молдавии, сообщила пресс-служба ведомства. Решение было принято после проведения проверки в рамках поэтапного снятия временных ограничений поставок подкарантинной продукции из республики.



Накануне председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил ТАСС, что направит ходатайство в Россельхознадзор о снятии ограничения на импорт плодоовощной продукции из Молдавии. По его мнению, такое решение не нужно рассматривать как «аванс в сторону официального Кишинева», оно продиктовано «исключительно соображениями целесообразности укрепления и развития двусторонних связей» между Россией и Молдавией, а также необходимостью действовать в долгосрочных интересах обеих стран и стремлением обеспечить российского потребителя продукцией, соответствующей стандартам стран — членов ЕАЭС».



Временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии были введены 15 августа. Причиной стали систематические выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах. Россельхознадзор уточнял, что неоднократно информировал молдавскую сторону о случаях выявления опасных карантинных объектов в поступающей продукции, однако должной реакции не последовало.



После введения запрета премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в ходе заседания правительства говорила, что Минсельхоз страны должен срочно решить проблему с запретом экспорта овощей и фруктов в Россию. Также она просила аграриев строго следить за качеством продукции, так как она поставляется в разные страны, а Молдавия работает над расширением географии экспорта.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что основной вид плодоовощной продукции, которая завозится из Молдавии, это яблоки. «Молдавские яблоки, безусловно, дешевле российских, поэтому возобновление ввоза может повлиять на торговое предложение и баланс рынка, снизить цены предложения, в первую очередь в опте», — считает эксперт. Она отметила, что на полках российских магазинов сейчас уменьшилось предложение импортных товаров относительно прошлого года. Главной причиной этого является непредсказуемая логистика. «Вопрос в том, что будет весной, когда потребуется продукция, которая будет долго лежать на складах и хранилищах, которых у нас не хватает», — добавляет Решетникова.



Источник «Агроинвестора» в отрасли отметил, что цены на плодоовощную продукцию сейчас достаточно низкие, а открытие дополнительного канала импорта станет очередным стимулом для снижения цен, что, в свою очередь, негативно отразится на финансовом состоянии российских сельхозпроизводителей.



Согласно презентации Минсельхоза (есть в распоряжении «Агроинвестора»), импорт томатов за девять месяцев 2022 года составил 283,2 тыс. т, для сравнения, в 2021 году показатель составлял 460,3 тыс. т. Также наблюдается снижение ввоза огурцов до 22,7 тыс. т с 55,2 тыс. т за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт этих овощей тоже упал — если за девять месяцев 2021 года было вывезено 31,9 тыс. т огурцов и 19 тыс. т томатов, то за это время в 2022 году — 11,8 тыс. т и 4,9 тыс. т соответственно.



В презентации также говорится, что в 2021 году Россия импортировала фруктов, производство которых возможно в стране, на сумму 143,7 млрд руб. Для полного замещения импорта с учетом производства в сельхозорганизациях, КФХ и ИП, по оценке министерства, необходимо дополнительно заложить около 79,4 тыс. га новых промышленных многолетних насаждений, из них семечковых садов — не менее 15,8 тыс. га, косточковых садов — минимум 19 тыс. га, ягодников — не менее 44,6 тыс. га.



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