Садоводы и питомниководы просят лишить субсидий покупателей импортных саженцев

Российские саженцы сейчас стоят 300-350 рублей за штуку Pixabay

Питомниководы и садоводы России обратились в Минсельхоз с предложением не давать субсидии покупателям импортных саженцев. Например, письмо с соответствующей просьбой глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов от имени Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края направил президенту России Владимиру Путину (копия есть в распоряжении «Агроинвестора»). Темрезов отметил, что предоставление субсидий покупателям российских саженцев даст возможность увеличить объем производства посадочного материала в России, также это позволит полностью уйти от импорта саженцев в ближайшие годы.



С аналогичной просьбой ПКФ «Базис» (занимается выращиванием плодовых деревьев) 17 ноября обратился к директору департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роману Некрасову. В своем письме (копия есть у «Агроинвестора») отмечается, что в 2022 году площади закладки интенсивных садов в Польше, Молдавии, Беларуси и Украине резко снизились. При этом ведущие европейские питомники Италии, Нидерландов и Бельгии значительно снизили стоимость своих посадочных материалов и направили имеющиеся объемы саженцев на осень 2022 — весну 2023 года через питомники Сербии в Россию.



«Центр Питомник», который входит в состав ПКФ «Базис», ежегодно производит около 2,5 млн саженцев яблони и груши. К концу сезона-2021/22 нереализованными осталось порядка 500 тыс. саженцев. Компания была вынуждена хранить их до осени 2022 года, что привело к удорожанию посадочного материала. В сезоне-2022/23 не реализовано 45% товара, и ситуация продолжает ухудшаться, говорится в письме. «Центр Питомник» в 2023 году планировал увеличить производство до 3,5 млн саженцев, однако текущая экономическая ситуация не дает возможности это сделать, поэтому производство, вероятно, будет сокращаться. На этом фоне компания попросила Минсельхоз оказать помощь российским питомникам, которые «при предоставлении приоритетных возможностей при субсидировании закладки садов могут полностью обеспечить потребности российских садоводов».



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что эта идея — «абсолютно не рыночный подход к отрасли, которая уже встала на рыночные рельсы». Эксперт считает, что гораздо лучше было бы обратиться в Минсельхоз и попросить льготы и субсидии на развитие питомников собственной селекции. По ее мнению, если будет принято решение о субсидировании закладки плодовых садов исключительно отечественными саженцами, то отрасль «откатится» в своем развитии как минимум на 20 лет назад. Она подчеркнула, что речь идет о товарном производстве.



По словам Решетниковой, зависимость современных садов, которые занимаются товарным производством яблок, от импортных саженцев составляет около 70%. Все, что выращивается по современным интенсивным технологиям — это зависимый от импорта сегмент, подчеркнула эксперт, добавив, что собственных саженцев, которые подходят для интенсивных и суперинтесивных посадок товарного производства, в стране почти нет.



До подорожания импортные саженцы стоили порядка 5-10 евро, сейчас их стоимость выше, говорит Решетникова. Она отметила, что цена варьируется в зависимости от сорта, технических особенностей. Российские саженцы, по ее словам, «не такие уж дешевые». При этом качество импортных и российских саженцев несопоставимо, считает эксперт.



Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин придерживается противоположной точки зрения. Он отметил, что собственных саженцев в России достаточно, а их качество выше, чем импортных. «Благодаря поддержке Минсельхоза мы ежегодно удваиваем количество питомников. При этом крупные хозяйства все равно продолжают закупать в Сербии по 500-700 тыс. единиц. После этого начинаются проблемы, так как товар часто может быть зараженным. Например, сейчас сотни гектаров садов в Курской области требуют раскорчевки, саженцы были привезены из Сербии», — знает он. По его данным, российские саженцы сейчас стоят 300-350 руб., а импортные — 3-3,5 евро плюс стоимость логистики.



По информации Минсельхоза на конец июня, регионами-лидерами по закладке многолетних насаждений стали Дагестан (720 га), Кабардино-Балкария (600 га) и Ставропольский край (238 га). Замдиректора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Артем Коровин ранее отмечал, что площадь закладки садов в России постепенно снижается, но валовые сборы за счет садов интенсивного типа увеличиваются и к 2025 году составят 2 млн т.



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