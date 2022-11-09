К 2025 году урожай плодов и ягод в России может вырасти на 20,8%

В 2022 году сбор плодов и ягод может составить 1,46 млн тонн Pixabay

По прогнозу Минсельхоза, урожай плодов и ягод в товарном секторе к 2025 году вырастет на 20,8% по сравнению с показателем 2021 года и составит 1,77 млн т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию, представленную заместителем директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Артемом Коровиным на международной выставке Global Fresh Market. Также из нее следует, что в 2022 году сбор плодов и ягод может составить 1,46 млн т, в 2023-м — 1,58 млн т, в 2024-м — 1,7 млн т. В 2021 году урожай был на уровне 1,43 млн т. В феврале Минсельхоз прогнозировал, что к 2025 году производство плодов и ягод в товарном секторе может увеличиться до 2,2 млн т.



Сейчас на долю топ-5 регионов-лидеров — Краснодарский край, Кабардино-Балкарию, Крым, Липецкую и Воронежскую области — приходится 70,2% сбора плодов и ягод от промышленного производства в России, говорится в презентации.



По словам Коровина, что в прошлом году Россия импортировала фруктов примерно на 140 млрд руб., хотя Россия вполне способна произвести их. Согласно данным из презентации, на которые ссылается «Прайм», для полного импортозамещения нужно заложить около 79,4 тыс. га новых промышленных многолетних насаждений, из них семечковых садов — не менее 15,8 тыс. га, косточковых садов — не менее 19 тыс. га, ягодников — не менее 44,6 тыс. га. При этом чиновник отметил, что в последнее время достаточно остро встал вопрос с посадочным материалом. По словам Коровина, доля отечественных саженцев ежегодно увеличивается, но очень медленно. Так, за последние четыре года показатель удалось нарастить только на 10%, а доля импорта, несмотря на то что он снижается, остается достаточно высокой — 25%.



Большую роль в развитии садоводства играют меры поддержки по закладке новых насаждений, подчеркнул Коровин. За последние пять лет в среднем закладывалось порядка 16 тыс. га садов в год. По состоянию на 4 октября 2022 года площадь закладки составила 6,5 тыс. га, целевой индикатор на этот год (12,4 тыс. га) был выполнен только на 52,4%. В середине октября президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин говорил «Агроинвестору», что садоводы пока не заявляют о намерении снизить темпы закладки садов, однако с осторожностью покупают саженцы.



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