Сбор плодов и ягод вырос в 1,4 раза

Производство косточковых культур, в первую очередь черешни и абрикосов, достигло 4,6 тысячи тонн Pixabay

Российские аграрии приступили к массовой уборке плодов и ягод. Их урожай по состоянию на начало июля достиг 8,8 тыс. т — в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2021-го, сообщила пресс-служба Минсельхоза. В том числе сбор ягод составил 4,2 тыс. т, в основном это садовая земляника (клубника), производство косточковых культур, в первую очередь черешни и абрикосов, достигло 4,6 тыс. т.



Садоводам возмещается часть затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация затрат на создание и модернизацию объектов АПК, напоминает агроведомство. Кроме того, малому агробизнесу предоставляются гранты.



Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий ранее говорила «Агроинвестору», что, по ее прогнозу, в 2022 году объем сбора ягод в России может быть ниже уровня прошлых лет. По предварительной оценке, показатель достигнет примерно 16-18 тыс. т. Для сравнения, в 2020 году было собрано 18,6 тыс. т, в 2019-м — 18,7 тыс. т. По словам Козий, возможное уменьшение сбора ягод связано с тем, что у производителей в этом году осложнился доступ к удобрениям и средствам защиты растений.



Объем импорта ранних и поздних ягод в Россию все еще большой, хотя летом отечественной продукции, особенно земляники садовой, на рынке достаточно, чтобы в этот период полностью отказаться от ввоза, за исключением отдаленных регионов, ранее рассказывала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Эксперт также отмечала, что в этом году российская ягода будет не сильно, но все же дороже, чем в прошлом году, из-за роста затрат на логистику, СЗР, удобрения и так далее.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

