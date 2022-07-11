Поздняя весна отсрочила появление отечественных плодов и ягод на прилавках

Импорт черешни и других ягод в Россию увеличили Армения и Азербайджан Pixabay

В этом году российские аграрии приступили к массовой уборке плодов и ягод на полторы недели позже, чем в прошлом. При этом, как сообщал Минсельхоз, урожай по состоянию на начало июля достиг 8,8 тыс. т — в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2021-го. Однако в целом делать оценки по производству ягод пока рано — сезон их сбора в нашей стране продолжается до октября-ноября, рассказала «Агроинвестору» гендиректор Ягодного союза и ИА FruitNews Ирина Козий.



«Что касается черешни, то, как нам рассказали в союзе «Садоводы Кубани», в регионе сезон ее сбора приближается к концу, урожай прогнозируется неплохой, но не рекордный: из-за весенних заморозков в этом году урожайность меньше, чем в прошлом, но площади выращивания немного выросли», — добавляет она. А вот абрикосов в стране, по словам Козий, производится очень мало, крупных площадей нет ни в одном хозяйстве. Продукция, которая сейчас есть на прилавках — это преимущественно импорт.



Вырос ли общий сбор плодов и ягод в этом году относительно прошлого, сказать сложно, подтверждает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова, однако ей известно, что в некоторых регионах Юга и Северного Кавказа из-за затяжной весны сроки созревания ягод и плодов сместились. «Если традиционно клубника из Крыма и Краснодарского края оказывалась на прилавках уже в конце мая, то в этом году — на полторы недели позже. В конце июля — начале июля в Подмосковье и Москве уже массово продаются местные ягоды, а в этом году они начали появляться на прилавках с только 5-6 июля», — прокомментировала эксперт «Агроинвестору». В целом, если бы не затяжная весна, Россия могла собрать очень неплохой урожай черешни, так как новые сады на Юге и Северном Кавказе начали выходить на плодоношение, добавляет она.



По данным «Технологий Роста», цены на первые ягоды и плоды — клубнику, абрикосы и черешню — поднялись относительно прошлого года. Хотя себестоимость производства увеличилась гораздо более существенно, однако полностью переложить рост затрат в цену реализации производители не могут, отмечает Козий. «Все понимают, что покупательская способность падает, и если поднять цену пропорционально повышению расходов на производство, то продукцию просто не будут брать. Такая ситуация может закончиться сокращением производства и уходом ряда игроков из отрасли», — подчеркивает она.



Кроме того, по словам руководителя Ягодного союза, на цены земляники садовой, которая реализовывается на месте в южных регионах нашей страны оказали давление поставки из южных регионов Украины, которые ранее традиционно направлялись в Европу. Соответственно, наши южные производители потеряли некоторую часть потенциальной прибыли.



При этом в этом году в отрасли есть серьезные проблемы со средствами производства. «Ввозить их из-за рубежа становится все сложнее. Есть примеры хозяйств, где растения пострадали из-за того, что фермеру не смогли доставить новую резинку для системы полива вместо разорвавшейся. Конечно, местные “Кулибины” пытаются как-то выкрутиться, а местные “пираты” - привезти необходимые комплектующие. Но сроки таких поставок часто непредсказуемы, а цены значительно превышают те, что были до спецоперации», — рассказывает Козий.



Серьезные проблемы фермеры испытывают и со средствами защиты растений, качественными удобрениями, оборудованием, продолжает глава союза. Но самая большая сложность будет с посадочным материалом земляники садовой под урожай следующего года и далее. «С 10 июля Евросоюз полностью закрывает его поставки. Есть некоторая надежда, что останутся поставки «серыми» путями через другие страны, но такая схема будет негативно сказываться и на стоимости посадочного материала, и на его качестве: чем дольше везут растения, тем в более плохом состоянии они приезжают», — сетует Козий.



Кроме того, по словам Решетниковой, в этом сезоне в России уменьшилось количество трудовых мигрантов, в том числе задействованных в сборе плодов и ягод, так как есть проблемы с конвертацией заработанных ими рублей в международную валюту — евро и доллары.



При этом «Технологии Роста» не отмечают увеличения поставок из-за рубежа продукции категории фреш, в том числе плодов и ягод, из-за сложностей с логистикой. «Данная продукция не может долго храниться, постоять некоторое время на границе в ожидании получения различных разрешений. Поставки, конечно, идут, но их объемы относительно прошлого года точно не выросли», — поясняет Решетникова. Хотя, добавляет она, благодаря запуску «зеленого коридора» с ЕАЭС импорт черешни и других ягод в Россию увеличили Армения и Азербайджан. Их продукция пришлась очень кстати из-за смещения сроков сбора урожая в России.



С запуском «зеленого коридора» со странами ЕАЭС выиграют производители плодов и ягод из Армении, считает Козий. В текущем сезоне также появляются дополнительные возможности у поставщиков из Узбекистана. «Однако, несмотря на текущий низкий курс иностранных валют по отношению к рублю, логистические расходы из-за геополитической ситуации высокие, что также означает рост стоимости продукции для покупателей», — подчеркивает она. По оценке главы Ягодного союза, объем импорта существенно снизился, но насколько точно — сказать сложно, так как ФТС перестала публиковать статистику. «При этом мы наблюдаем «серые» поставки ягоды из стран, откуда такая продукция раньше почти не ввозилась», — добавляет она.



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