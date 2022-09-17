Яблоки снова идут на рекорд

Цены на яблоки значительно снизились в период сбора урожая Pixabay

Третий год подряд производство яблок в России растет, и садоводы продолжают бить свои предыдущие рекорды, рассказал «Агроинвестору» источник в отрасли, подтвердив прогноз увеличения валового сбора относительно прошлогоднего показателя, который был максимальным в истории новейшей России (в товарном секторе собрали около 1,5 млн т плодов). А вот производители ягод в этом году вряд ли смогут похвастаться новыми рекордами. «Погодные условия для садоводов в этом году были более-менее нормальными, заморозков не было. В некоторых регионах, правда, шли затяжные дожди, которые отрицательно сказались на урожайности», — делится собеседник «Агроинвестора».



По его словам, цены на яблоки, по сообщениям производителей, значительно снизились в период сбора урожая, и никто не хочет продавать продукцию по такой стоимости. «Цены на яблоки сейчас находятся на уровне аналогичного периода прошлого года — 35-55 руб./кг в зависимости от сорта. Например, Pink Lady, оптовая цена которых в среднем за год составляет 120 руб./кг, сейчас стоят 55 руб./кг, а Golden, стоимость которого в среднем по году составляет 60 руб./кг в опте, сейчас подешевел до 35 руб./кг. При этом затраты сельхозпроизводителей относительно 2021-го существенно выросли», — обращает внимание он.



Если сравнивать с прошлым годом, то закупочные цены на плодовую продукцию примерно на 20% ниже прошлого года, комментирует директор входящего в концерн «Покровский» племзавода «Воля» Анатолий Редько. «Килограмм слив мы отдаем за 25 руб., яблоки — за 35 руб. В дальнейшем ожидаем роста цен, в том числе в связи с завершением сезона уборки», — рассказал он «Агроинвестору».



Плодовые сады «Покровского» расположены в Каневском районе Краснодарского края. Урожай сливы в этом году составил 190 т при средней урожайности 210 ц/га. Также собрали 19,2 т черешни, 35 т алычи, 5,2 т вишни. Уборка яблок еще продолжается. «В целом планируем получить 1,8 тыс. т и выйти на урожайность 230 ц/га», — делится Редько. Качество продукции он оценивает положительно, агрономы концерна следят за этим показателем и своевременно принимают меры, если возникают какие-то риски или проблемы с деревьями.



Редько добавляет, что хозяйства концерна укомплектованы необходимым персоналом и техникой. «Все вопросы по закупке удобрений, СЗР и других необходимых ресурсов в группе компаний решаются централизовано, дефицита или каких-то проблем с поставками на уровне отдельных хозяйств мы не испытываем», — подчеркивает он.



В агрохолдинге «Степь» уборка урожая плодовой продукции закончится в конце октября. «Итоги подводить рано. Однако тенденция такова, что мы ожидаем урожай не ниже плановых показателей — около 30 тыс. т десертного яблока», — делится гендиректор компании Андрей Недужко. Несмотря на то, что летом было недостаточно осадков, автоматическая система капельного орошения обеспечила оптимальный уровень влаги в яблоневых садах «Степи». В связи с этим в компании ожидают урожай хорошего качества: у плодов высокая плотность и низкий уровень повреждений при сборе. Калибр плодов можно оценить как оптимальный, соответствующий требованиям ключевых контрагентов агрохолдинга — федеральных торговых сетей. «Сейчас установился благоприятный температурный режим, поэтому яблоки хорошо окрашены», — добавляет Недужко. Он отмечает, что в этом году наблюдается повышение спроса на отечественную плодовую продукцию, а хороший урожай яблок создаст здоровую конкуренцию на рынке.



В «Степи» уже несколько лет развивается программа импортозамещения, поэтому нехватки техники или СЗР у садоводов нет. «В целом, средства защиты растений в сфере садоводства широко представлены среди отечественных производителей, — сказал Недужко «Агроинвестору». — Российские изготовители техники также полностью могут обеспечить спрос на нее». Заблаговременный набор сотрудников позволяет компании избежать дефицита кадров. В сезон уборки плодов работникам предлагается достойная заработная плата, а также бесплатное питание и проживание. «В связи с этим кадрового голода мы не испытываем», — добавляет топ-менеджер.



Что касается урожая ягод, то точной информации по нему на данный момент нет ни у кого, говорит гендиректор Ягодного союза и ИА FruitNews Ирина Козий. Сельхозпредприятия сдают статистику в конце года, а обрабатывается она к весне. Кроме того, несмотря на то, что в ряде регионов прошли первые заморозки, хозяйства еще продолжают собирать урожай, и во многих торговых точках до сих пор продаются российские ягоды.



В этом сезоне на рынок ягод влияли разнонаправленные факторы, отмечает Козий. С одной стороны, отрасль продолжает развиваться, выходят на плодоношение ягодники, заложенные в предыдущие годы, в том числе у предприятий, использующих максимально современные технологии. «Мы видим, что наши производители ягод проделывают очень большую работу, развивают отрасль, повышают урожайность, — рассказывает она. — С другой стороны, в этом сезоне были заморозки весной, дожди в начале лета, засушливые периоды в августе, сложности с удобрениями и особенно со средствами защиты растений — доступ к ним был ограничен, а их стоимость существенно увеличилась. Все это негативно сказалось на количестве и качестве урожая». В итоге, по оценке Козий, валовой сбор ягод в этом сезоне будет примерно таким же, как в прошлом, возможно отклонение до 10% в любую сторону. Все ограничения, с которыми столкнулись ягодоводы в последние годы — сначала антиковидные, вызвавшие дефицит рабочей силы, затем санкционные, значительно тормозят развитие ягодной отрасли, подчеркивает Козий.



Что касается импорта, то в этом году, по ее информации, был достаточно низкий урожай садовой земляники в Турции, соответственно, по предварительной оценке, поставки этой ягоды в Россию были ниже, чем в прошлом году. Также значительно уменьшился импорт садовой земляники из стран ЕС в начале весны, а те поставки, что были, шли очень сложными путями. «Зато летом на нашем рынке появились необычно большие объемы малины и голубики, пришедшие по очень сложным логистическим схемам, в результате которых иногда даже невозможно было установить реальную страну происхождения», — добавляет Козий.



По ее словам, стоимость импортных поставок существенно выросла из-за логистики — цены на доставку увеличились относительно прошлого года в три-четыре раза. Причем это касается не только ягод, но и расходных материалов. «В итоге наши производители оказались зажаты в тиски: с одной стороны, у них значительно повысилась себестоимость, с другой — они не могут сильно поднимать цены на свою продукцию из-за низкой покупательской способности населения. Многие хозяйства в этом году стараются повышать цену на ягоды минимально, либо и вовсе держать ее на уровне прошлого года, иногда даже работая в убыток», — говорит Козий.



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