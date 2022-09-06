«АФГ Националь» и Volga Group планируют продать общий садоводческий бизнес

Сделка позволит компании «Сад-Гигант» закрепится на первом месте по площади садов в России Pixabay

ФАС одобрила сделку по продаже 100% садоводческого предприятия «Южные земли» - совместного проекта агрохолдинга «АФГ Националь» и структуры Volga Group Геннадия Тимченко, следует из базы решений и правовых актов службы. Новым владельцем бизнеса может стать ООО «Сервис-плюс» — компания принадлежит Разете и Бекхану Хамчиевым, которые связаны с одним из крупнейших в стране производителем яблок АО «Сад-Гигант». «АФГ Националь» на момент публикации материала не ответил на запрос «Агроинвестора».



Сделка позволит компании «Сад-гигант» закрепится на первом месте по площади садов в России, отмечает «Коммерсантъ». Сейчас у компании более 2 тыс. га садов в Краснодарском крае и 1 тыс. га в Ингушетии. По данным «АФГ Националь», в 2021 году площадь высокоинтенсивных садов компании «Южные земли» достигла 761 га. На них было собрано 26 тыс. т яблок, 90% из которых — высших товарных сортов. Новое фруктохранилище компании позволяет хранить до 25 тыс. т яблок.



На 8 сентября назначено собрание акционеров компании «Сад-Гигант», где планируется рассмотреть вопрос заключения с Россельхозбанком договора уступки прав требования по обязательствам «Южных земель».



По оценкам президента Ассоциации садоводов Игоря Муханина, закладка нового высокоинтенсивного сада стоит 1,5-3 млн руб. за 1 га в зависимости от инфраструктуры, рассказал он «Коммерсанту». Действующие хозяйства могут оцениваться и от 5 млн руб. за 1 га, добавил собеседник издания в отрасли. Таким образом, стоимость 760 га садов «Южных земель» можно оценить в 1,14-3,8 млрд руб.



Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что причиной продажи актива могут быть финансовые и административные сложности у «АФГ Националь». Кроме того, садоводство — не профильный актив компании. «Возможно, поэтому они решили продать актив тем, у кого гораздо больше опыта в развитии садоводства», — считает эксперт.



Она оценивает интенсивные сады предприятия «Южные земли» как «хорошие». «Их основная часть сейчас на пике плодоношения, поэтому показывает хорошую урожайность. Эта тенденция сохранится еще несколько лет», — сказала Решетникова. Однако, по ее словам, все сады «АФГ Националь» относятся к высокоинтенсивным, поэтому у них «короткий срок жизни» - 12-15 лет. «Их обновление — это большие инвестиции. Возможно, это еще одна причина передачи актива», — рассуждает она.



По оценке Решетниковой, поскольку за последние пять лет было высажено много высокоинтенсивных яблоневых садов, интерес к выращиванию товарных яблок сейчас уменьшился. «С другой стороны, мы все еще импортируем такие яблоки из Молдовы, Сербии, Беларуси, из Польши с помощью параллельного импорта. Хотя стоимость товара будет уже другой», — сказала эксперт. Она считает, что в России нужно повышать эффективность производства товарных яблок и выходить на показатели Сербии или Польши. Однако, продолжает Решетникова, в Польше 15-20 лет назад государство выделяло огромные средства на развитие садоводства в стране. Этим объясняется их резкий темп развития и увеличение валовых сборов яблок. В России за последние 10 лет производство товарных яблок выросло более, чем в два раза, отметила она.



В начале августа «Агроинвестор» писал, что в этом году урожай яблок в России может быть рекордным.​ Погодные условия в целом были достаточно благоприятными, и поздним яблокам тогда ничего не угрожало, хотя с ранними были некоторые проблемы: их начали собирать на пару недель позже обычного, а урожайность из-за запоздалой весны оказалось не столь высокой.



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