Сенаторы подключились к борьбе с нелегальным импортом польских яблок

В прошлом году больше половины импорта яблок пришлось на Молдавию и Сербию Pixabay

Совет Федерации присоединился к борьбе российских садоводов с нелегальным импортом польских яблок, ввоз которых был запрещен в рамках продэмбарго в 2014 году. Сенаторы рекомендовали Федеральной таможенной службе (ФТС) и Россельхознадзору перед выдачей разрешений на ввоз яблок учитывать объем продукции, выращенной в месте происхождения, исключая поставки свыше урожая, что может быть сделано через аккредитацию производителей, пишет «Коммерсантъ» . В ФТС изданию подтвердили получение рекомендаций. Россельхознадзор пообещал их рассмотреть, добавив, что и сейчас принимает все необходимые меры контроля за ввозимой продукцией.



В 2021 году в Россию было ввезено 612,2 тыс. т яблок, 33,1% из них — из Молдавии, 19,8% — из Сербии, оценивает BusinesStat. Как раз из этих стран и Белоруссии идет поток нелегального польского импорта, рассказал «Коммерсанту» гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков. Для сравнения: в Польше урожай яблок составляет до 5 млн т в год, в России — 1,3 млн т в 2021-м. Но российским производителям сложно конкурировать с польскими в цене: себестоимость производства яблок в Польше в 2021 году была на уровне 8 руб./кг, в России — от 20 руб./кг.



При этом председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов рассчитывает, что в этом сезоне влияние на рынок импорта яблок будет незначительным, поскольку поставки через третьи страны ограничены из-за санкций ЕС, пишет «Коммерсантъ». Поставщики, которые решатся ввозить в Россию яблоки, столкнутся с резким ростом расходов на перевозку, что сделает продукцию неконкурентоспособной, уверен Ширинов. На этом фоне садоводы ожидают повышенного спроса на российские яблоки.



В Молдавии и Сербии отлично налажено производство товарного яблока, поэтому, учитывая высокие урожаи, осуществить инициативу сенаторов будет сложно, считает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Это будет серьезная нагрузка на ФТС, Россельхознадзор, но, как мне кажется, эффект от учета и аккредитации будет не очень заметным», — добавляет она. По мнению эксперта, помощь отечественным производителям лучше запретов на импорт, которые приводят только к росту цен для потребителей.



Решетникова говорит, что большая часть яблок поступает в Россию из дружественных стран, поэтому вряд ли их поставки остановятся. Однако есть проблемы с логистикой на границах Польши, которые уже отразились на ценах. Кроме того, fresh-продукция просто не может неделями стоять на таможенных пунктах. В итоге все затраты на простой в конечном счете будут возложены на покупателя. «Проблем с логистикой и так достаточно, поэтому я не понимаю, зачем еще нужны какие-то дополнительные ограничения», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова.



Большая часть импортных яблок поступает в Россию в межсезонье — весной-летом, осенью поставки незначительны из-за того, что в это время достаточно и отечественных яблок. В межсезонье своих плодов недостаточно из-за нехватки хранилищ, однако, по словам Решетниковой, сейчас почти решен вопрос о повышении возмещения понесенных капзатрат для строительства плодохранилищ с 20% до 25%. Но хранилища — это дорогие проекты для крупных хозяйств, фермеры ими заниматься не будут.



«Конечно, наши производители были бы не против, если бы импорт полностью закрыли. Это дало бы им возможность поднять цены на продукцию. Но маленький выигрыш на отдельном локальном направлении может привести к общим значительным потерям», — говорит Решетникова. Она считает, что лучшей поддержкой отечественному садоводству были бы, например, льготы на удобрения или организованный выкуп готовой продукции у мелких производителей по приемлемым ценам, что практикуется в других странах.

