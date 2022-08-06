Урожай яблок в этом году может быть рекордным

Поставки импортных яблок могут снизиться из-за логистических проблем Pixabay

В этом году урожай яблок в России может быть рекордным. Об этом «Агроинвестору» рассказал источник в отрасли. По его словам, погодные условия в целом были достаточно благоприятными, и поздним яблокам пока ничего не угрожает, хотя с ранними были некоторые проблемы: их начали собирать на пару недель позже обычного, а урожайность из-за запоздалой весны оказалось не столь высокой. Но на долю ранних яблок приходится всего около 15% рынка, и они не идут на хранение в осенне-зимний период. «Цену формируют сорта средней и поздней спелости. Даже если сбор ранних яблок ниже среднегодового, на рынке это не отражается», — говорит собеседник «Агроинвестора». По его словам, массовый сбор поздних сортов начнется в середине августа, к качеству яблок на данный момент вопросов нет.



Гендиректор Ягодного союза и ИА FruitNews Ирина Козий считает, что делать какие-либо прогнозы относительно урожая пока рано. Весной были заморозки, а в июне произошло опадение плодов, но аналогичные ситуации в стране уже случались: например, два года назад сады также пострадали от заморозков, плодов завязалось меньше, но за счет благоприятной летней погоды деревья и плоды хорошо развивались и сокращение объема урожая было минимальным.



По словам эксперта, пока сложно оценить, насколько природе удастся компенсировать весенние потери и недостаточную защиту растений от заболеваний и вредителей во время дождливого лета: многие хозяйства жаловались на проблемы с доступностью средств защиты растений и удобрени1 и высокие цены на них. «Сейчас заканчивается сбор ранних сортов яблок и начинается уборка самых массовых осенних сортов <...>, задержка сбора в текущем сезоне по разным плодово-ягодным культурам и регионам составляла две-три недели», — добавляет Козий.​



При этом цены на яблоки в этом году, скорее всего, будут ниже, чем в прошлом, продолжает собеседник «Агроинвестора» из отрасли. Это связано с ежегодным приростом производства и ожидаемым рекордным урожаем благодаря активному плодоношению садов, заложенных два-три года назад. «Мы этот дополнительный объем увидим на рынке, и цены снизятся, если в августе не будет погодных аномалий, особенно в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где сконцентрировано производство товарного яблока», — добавляет он.



По словам Козий, на цены также будут влиять курс валют и импорт, который весной значительно просел, но затем начал восстанавливаться, сейчас импортеры говорят о примерно 30-процентном падении поставок по сравнению с предыдущими годами. «Себестоимость яблок сильно выросла, но будет ли у производителей возможность продавать их дороже — это вопрос, потому что цену диктует не только себестоимость, но и ситуация на рынке, которая зависит от покупательской способности населения, конкуренции с иностранными поставщиками, другими культурами», — говорит она.



При этом логистические проблемы могут снизить ввоз импортных яблок в страну. «У Молдавии точно будут проблемы с поставками в Россию. Как минимум, они будут дольше ехать», — говорит собеседник «Агроинвестора». Он напоминает, что отраслевые союзы уже неоднократно просили увеличить импортные пошлины на ввоз яблок в период сбора урожая в России — с сентября по ноябрь. «В это время, когда у нас и своих яблок много, к нам поставляли сербскую, молдавскую и польскую (опять же через Сербию и Молдавию) продукцию, которая обрушала цены», — отмечает он. В этом году влияние дешевого импорта на цену нивелируется, но из-за роста собственного производства она все равно не будет высокой.



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