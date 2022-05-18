«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева увеличит площадь яблоневых садов

Общая площадь садов в агрохолдинге увеличится на 10% Pixabay

В 2022 году «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева осенью планирует заложить более 100 га яблоневых садов суперинтенсивного типа. Об этом сообщил «Интерфаксу» директор предприятия «Выселковское» (на базе которого планируются закладки) Михаил Шабельников. В результате общая площадь садов в агрохолдинге увеличится на 10% — до 1,1 тыс. га.



Сады суперинтенсивного типа предполагают высокую плотность насаждений — около 3,5 тыс. деревьев на гектар, наличие капельного орошения, установку противоградовой сетки и шпалерных конструкций, а также использование оптимальной системы питания и защиты растений. Полноценный урожай — дополнительно около 5,5 тыс. т яблок — ожидается через четыре года.



Сейчас «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева ежегодно собирает более 15 тыс. т яблок. В компании есть собственная линия переработки, которая позволяет в летний период производить соки, а зимой — повидло и наполнители. Также яблоки круглый год реализуются в свежем виде. Продукция хранится в двух фруктохранилищах общей емкостью 8 тыс. т. Кроме того, агрохолдинг в небольших объемах выращивает черешню, вишню, алычу, сливу и персики. В этом году общий валовой сбор фруктов ожидается на уровне 18 тыс. т.



Как ранее писал «Агроинвестор», Ассоциация садоводов России рассчитывает, что в этом году в России будет хороший урожай яблок, поскольку плодовые деревья нормально перезимовали. По данным Минсельхоза, за последние пять лет производство плодово-ягодной продукции в организованном секторе выросло примерно на 65%, а за 10 лет — в 3,5 раза. В прошлом году садоводы увеличили урожай на 9% до рекордных 1,43 млн т. К 2030 году, согласно планам министерства, он должен достигнуть 2,2 млн т.



«Агрокомплекс» принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства и экс-главе Краснодарского края Александра Ткачева. Агрохолдинг полного цикла объединяет 29 сельхозпредприятий. Среди его направлений деятельности растениеводство, животноводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля и др. Согласно рейтингу Forbes, «Агрокомплекс» контролирует самый дорогой банк сельхозземель в России: стоимость 660 тыс. га оценивается в 152,1 млрд руб.

