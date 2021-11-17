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Агрохолдинги России - 2021

Компании

Агрохолдинг «Степь» увеличил производство яблок

80% урожая — это яблоки высшего и первого сортов

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

В этом году в России ожидается рекордный валовой сбор яблок
Pixabay
В этом году в России ожидается рекордный валовой сбор яблок
Pixabay

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») в этом году собрал около 30 тыс. т яблок, что на 43% больше, чем в 2020-м. 80% урожая — это яблоки высшего и первого сортов: их диаметр составляет не менее 65 мм, нет повреждений и ушибов, а твердость и сахаристость соответствуют требованиям федеральных торговых сетей, сообщила компания. Год назад доля яблок высшего и первого сортов была на уровне 71%.  

«В 2021 году на территориях, где расположены интенсивные сады агрохолдинга, выпало порядка 700 мм осадков, что увеличило калибр плодов, — комментирует гендиректор «Степи» Андрей Недужко. — Погодные условия в сентябре и октябре были изменчивые, но это пошло яблоку на пользу — урожай хорошо окрасился и лучше подготовился к хранению». Также компания объясняет увеличение валового сбора корректировкой системы питания плодовых деревьев.

Общая площадь интенсивных садов «Степи» - 751 га, собственное фруктохранилище позволяет хранить до 23 тыс. т плодов в течение 11 месяцев, что дает возможность компании чувствовать себя уверенно в условиях сезонного снижения цен, которое наблюдается в период массового сбора, говорится в сообщении агрохолдинга.

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В конце прошлой недели об увеличении урожая яблок сообщила компания «Сады Белогорья» (входит в «Агро-Белогорье»): валовой сбор составил 3,8 тыс. т против 3,37 тыс. т в 2020 году. Средняя урожайность в компании увеличилась с 20 т/га до 32 т/га. «Несмотря на то, что весной были определенные сложности и опасения, которые давали пессимистичные прогнозы по сезону, все же общий валовой сбор превысил наши ожидания. Уборка яблок завершилась в запланированные сроки», — отметил гендиректор предприятия Николай Разуваев. 3,33 тыс. т яблок отправлены в холодильные камеры фруктохранилища. Площадь садов компании составляет 167 га, проектная мощность — почти 8,4 тыс. т.

В России завершается уборка яблок, к 16 ноября урожай составил около 1,25 млн т, что в 1,3 раза больше показателя прошлого года, сообщил Минсельхоз. Как ранее писал «Агроинвестор», отраслевые объединения прогнозируют, что в этом году валовой сбор яблок будет рекордным.

Татьяна Кулистикова 

Агроинвестор
Ринкон

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