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Агрохолдинги России - 2021

Рынки

Урожай яблок будет рекордным

Несмотря на увеличение предложения, у производителей нет возможности снижать цены из-за роста затрат

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Сейчас интенсивные и суперинтенсивные сады находятся на пике плодоношения
Pixabay
Сейчас интенсивные и суперинтенсивные сады находятся на пике плодоношения
Pixabay

В этом году сбор яблок в России станет рекордным, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Ранее Минсельхоз оценивал, что урожай плодов и ягод достигнет 1,5 млн т, в том числе семечковых культур, в основном яблок, — 1,4 млн т. Союз поддерживал этот прогноз, но позже пересмотрел его, понизив до 1,35 млн т из-за перепада температур в Кабардино-Балкарии. «На данный момент точно не могу сказать, каким будет урожай яблок: 1,35 млн т или 1,4 млн т, но он однозначно будет рекордным. Однако мы еще в прошлом году на 2% превысили показатель Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности яблоками, который составляет 60%», — говорит Глушков. Сейчас, по его словам, на юге страны еще продолжаются сборы «зимнего» яблока.

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин отмечает, что сбор сортового яблока в стране уже завершился, однако в садах еще остается падалица, объемы которой измеряются сотнями тонн. По его оценке, сбор яблок в этом году составит 1,5 млн т, в прошлом он был на 250 тыс. т меньше.

«В отличие от урожая овощей открытого грунта, который оказался значительно ниже ожиданий, с яблоками ситуация гораздо лучше: рост действительно есть», — прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Это результат не только увеличения урожайности за счет благоприятных погодных условий, но и того, что значительная часть новых садов находится в стадии активного плодоношения. По словам Решетниковой, 1,4 млн т яблок — это не только товарное производство, но и сборы в ЛПХ. «Технологии Роста» оценивают валовой сбор предприятий не более чем в 1 млн т.

Традиционные сады высаживаются примерно на 50 лет, а интенсивные и суперинтенсивные имеют более короткий срок жизни, пик плодоношения приходится на пятый-шестой год, а после 10-11 лет их урожайность сильно снижается. Получается, что сейчас активно плодоносят деревья, посаженные пять-шесть лет назад. Если господдержки для садоводов не будет, особенно по части строительства хранилищ, то примерно через пять лет из-за сокращения посадок новых интенсивных садов возможно снижение сборов яблок. 

При этом рост производства ведет к увеличению предложения, следствием которого является снижение цен, продолжает Глушков. «А это серьезный вызов для наших производителей, у которых в этом году и так сильно выросли затраты. Экономика садоводства становится хуже, и с этим нужно что-то делать», — уверен глава союза. По словам Решетниковой, октябрь традиционно является месяцем самых низких цен в рознице. Но в этом году ситуация неоднозначная: есть выраженная ниша российских десертных яблок, которые в Москве стоят около 100 руб./кг. Другой сегмент — мелкие или сезонные яблоки, они более доступны, но в Москве их не найти дешевле 50 руб./кг. В прошлом году цены были примерно такими же, несмотря на более низкий урожай.

Тамара Решетникова, гендиректор компании «Технологии Роста»

В этом году урожай яблок большой, но нельзя сказать, что цены снизились. Это связано с тем, что производители не могут не повышать цены, потому что их затраты сильно увеличились. Так, логистика подорожала минимум на 30-40%, средства защиты растений и удобрения также выросли в цене, а без них интенсивное садоводство невозможно. По нашим оценкам, рост затрат на СЗР и удобрения будет оказывать самое значительное влияние на формирование себестоимости в следующем году, потому что сейчас кто-то еще расходует сделанные ранее запасы, но в 2022-м это будет невозможно, и аграриям придется закупать все по высоким ценам. Кроме того, после Нового года на рынке останутся только те российские яблоки, которые лежали в современных хранилищах, а для их работы требуется большой объем энергоресурсов, которые также дорожают.


«Цены на яблоки не повышаются. В первую очередь из-за значительного импорта из Молдавии, Азербайджана и других стран», — прокомментировал «Агроинвестору» Муханин. По его словам, в прошлом году в нашу страну из-за рубежа ввезли почти 600 тыс. т яблок, в этом, скорее всего, поставки снизятся примерно на 200 тыс. т на фоне увеличения производства.

В этом году большая часть яблок ввозилась в Россию весной, потому что в 2020-м был сравнительный неурожай из-за возвратных заморозков в Краснодарском крае, уточняет Глушков. По этой причине импорт относительно весны прошлого и позапрошлого годов был заметно выше. «Но сейчас ввоз низкий на фоне большого урожая достаточно качественного яблока. Импорт, конечно, и дальше будет снижаться», — добавляет он. 

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Ассоциация садоводов России неоднократно просила правительство закрыть ввоз яблок до Нового года, когда в России достаточно своей продукции, напоминает Муханин. По его словам, в сезон перепроизводства (осень) «сброшенная за копейки некондиция из Польши и Молдавии» сильно давит на российских фермеров, у которых нет мощностей для хранения. В то же время эти некрупные хозяйства производят качественное яблоко для региональных рынков, но конкурировать с дешевым импортом им крайне тяжело. 

После Нового года импортные яблоки уже конкурируют с крупными российскими производителями, у которых большой штат сотрудников и есть холодильные установки. «Мощности для хранения увеличиваются благодаря крупным хозяйствам. Если в прошлом году обеспеченность ими составляла 40%, то сейчас — около 60%», — отмечает Муханин. У фермеров же денег на холодильники нет, субсидий — тоже, кредиты также получить тяжело, сетует он.

Елизавета Литвинова 

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