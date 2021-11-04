17 ноября состоится VI ежегодный проект «Аграрный форум России» деловой газеты «Ведомости»

«Ведомости»

Мероприятие пройдет на площадке «Марриотт Гранд Отель». В рамках деловой программы спикеры вынесут на обсуждение текущую проблематику, поделятся стратегиями и реализованными инструментами, которые помогут нарастить экономическую эффективность

Среди спикеров:



Олег Александров, директор по инновациям, «Ростсельмаш»



Николай Бенко, директор, «Агроплазма»



Вадим Долгов, генеральный директор, группа «Продо»



Томас Доренвендт, заместитель генерального директора, Digital Agro



Вадим Ерыженский, заместитель генерального директора, ГК «Продимекс»



Сергей Иванов, исполнительный директор, член совета директоров, ГК «Эфко»



Анна Иванова, директор по маркетингу, «Прогресс» (производитель детского питания брендов «ФрутоНяня», «Малышам»)



Сергей Косогор, руководитель проекта по цифровизации АПК Центра технологического трансфера, НИУ «ВШЭ»



Давид Манзини, президент, PepsiCo в России и СНГ



Дмитрий Мурев, генеральный директор, «РЖД Логистика»



Андрей Олейник, председатель совета директоров и президент, ГК «Прогресс Агро»



Вадим Попов, руководитель департамента управления качеством, ГАП «Ресурс»



Кристина Романовская, собственник и генеральный директор, ПХ «Лазаревское»



Владислав Чебурашкин, основатель и генеральный директор, «Братья Чебурашкины»



По традиции коммуникационная площадка деловой газеты «Ведомости» соберет ведущих игроков рынка, топ-менеджмент крупнейших агрохолдингов и сельхозпроизводителей, поставщиков сельскохозяйственного оборудования, представителей предприятий смежных отраслей, глав инвестиционных и коммерческих банков, представителей отраслевых и деловых СМИ.



Подробная информация о проекте доступна на сайте .



Онлайн-участие, без оплаты регистрационного взноса, возможно при условии предварительной регистрации.



По вопросам участия обращайтесь к Дарье Качан по телефону +7 495 956-34-58 доб. 2757 или по электронной почте d.kachan@vedomosti.ru.



По вопросам информационного партнерства обращайтесь к Екатерине Буссирон по электронной почте e.bussiron@vedomosti.ru.

