Садоводы рассчитывают на хороший урожай

За последние пять лет производство плодово-ягодной продукции в организованном секторе выросло примерно на 65% Pixabay

На Юге и Северном Кавказе активно цветут плодовые сады, сообщил Минсельхоз. В ближайшее время ожидается начало цветения плодовых культур в центральной части страны. Ассоциация садоводов России уточняет, что к 6 мая цветение плодовых деревьев в Центре еще не началось, даже не появились первые бутоны: они ожидаются в середине мая. «Это раньше, чем в прошлом году, тогда первые бутоны в Центре появились только 20 мая», — сказал «Агроинвестору» президент ассоциации Игорь Муханин.



Он добавляет, что плодовые деревья в этом году перезимовали вполне нормально, зима была мягкой, поэтому пока есть все основания ожидать хорошего урожая, однако всегда есть риски возвратных заморозков, причем в любом регионе страны.



Гендиректор предприятия «Южные земли» (входит в «АФГ Националь»), Олег Рьянов говорит, что в этом сезоне цветение яблоневых садов компании в Краснодарском крае прошло в максимально благоприятных условиях: при высоких температурах и в отсутствии дождей. По его словам, риски, связанные с заморозками, уже позади.



Кроме того, на этапе цветения качество и количество будущего урожая во многом зависит от работы насекомых-опылителей — пчел, у которых есть погектарный норматив, рассказал Рьянов «Агроинвестору». Этой весной в садах «Южных земель» трудилось 3,2 тыс. пчелосемей, по предварительным оценкам, планы по опылению выполнены. К середине июня, когда пройдет еще ряд важных физиологических этапов созревания плодов, можно будет окончательно подтвердить прогноз по урожаю. На сегодняшний день компания «Южные земли» планирует собрать порядка 35 тыс. т яблок.



Предприятие «Агроном-сад» (Липецкая область) приступила к активной подготовке к новому сезону, сейчас в садах идет обрезка яблонь. По оценке специалистов компании, в этом году урожайность составит около 40 т яблок с гектара. За последние годы многие отечественные производители нарастили собственные мощности, и отрасль стремится к максимальному импортозамещению на рынке, а трудности, вызванные ограничением торговли с рядом стран, должны стать еще большим стимулом к развитию внутреннего производства, считает компания. «Агроном-сад» продолжает внедрять новые разработки, в том числе активно работает над развитием сегмента органического яблока, которое в последнее время набирает популярность среди российских покупателей.



«Несмотря на трудности, которые возникают сейчас во многих отраслях, в том числе в аграрном секторе, мы продолжаем работу в штатном режиме, традиционно заботимся о качестве продукции и продолжим поставлять на полки магазинов свежее и вкусное яблоко», — говорит гендиректор «Агроном-сада» Алексей Волочай.



По словам гендиректора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, зимний период в этом году был благоприятен для садовых массивов. «Низких отрицательных температур, которые бы повлияли на развитие деревьев, не было. Урожай ожидается на уровне плановых показателей», — делится он.



По данным Минсельхоза, сейчас в садоводческих хозяйствах и питомниках страны в разгаре уходные работы. Ведется подкормка, обработка деревьев и ягодных кустарников от вредителей и болезней. Агроведомство напоминает, что за последние пять лет производство плодово-ягодной продукции в организованном секторе выросло примерно на 65%, а за 10 лет — в 3,5 раза. В прошлом году садоводы увеличили урожай на 9% до рекордных 1,43 млн т. К 2030 году, согласно планам министерства, он должен достигнуть 2,2 млн т.

