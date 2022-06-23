Валовой сбор плодов и ягод к 2025 году увеличится до 2 млн тонн

Ежегодно в России в среднем закладывается около 15,5 тысяч гектаров садов Pixabay

Урожай плодов и ягод в России к 2025 году должен достигнуть 2 млн т за счет роста интенсивных садов. В прошлом году было собрано 1,4 млн т, в этом валовой сбор может увеличиться до 1,5 млн т. Об этом в ходе выставки «PRO Яблоко-2022» в Минеральных водах сказал замдиректора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Артем Коровин, сообщает ТАСС. Чиновник уточнил, что площадь закладки плодовых насаждений постепенно снижается, но объем производства растет.



На первом месте по фактической закладке многолетних насаждений в текущем году находится Дагестан, где этот показатель составил 720 га, привел данные Коровин. Также в топ-5 вошли еще два региона Северного Кавказа: Кабардино-Балкария (600 га) и Ставропольский край (238 га), пишет РБК.



Коровин рассказал, что ежегодно в России в среднем закладывается около 15,5 тыс. га садов, при этом 70% из общей закладки составляют сады интенсивного типа. Пять лет назад доля таких садов составляла порядка 40%, но сейчас садоводы понимают, что они экономически выгоднее, чем традиционные, пояснил он. Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что больше всего садов современного типа закладывается в Краснодарском крае. Сколько именно гектаров, эксперт не уточнила.



На днях в Дагестане шел сильный град, который побил все растения, и это большая проблема для производителей, отметила Решетникова. «Угроза природных явлений в Дагестане достаточно высокая, свежие посадки от этого страдают. По-хорошему, нужно делать как минимум противоградовые сетки, но это дополнительные затраты, поэтому не все их устанавливают. Если не поставили — молодые деревья могли просто погибнуть», — сказала эксперт.



Между тем, глава Минсельхоза Адыгеи Анзаур Куанов рассказал ТАСС, что площади садов, выращиваемых с использованием капельного орошения, в регионе в 2022 году увеличились на 12% и превысили 2 тыс. га. Это преимущественно яблоневые сады, также выращивается черешня и вишня. В этом году предприниматели республики уже заложили 222 га садов с капельным орошением. В пору плодоношения на сегодняшний день в республике вступило свыше 1,4 тыс. га садов интенсивного типа. Урожай фруктов и ягод в регионе ежегодно увеличивается, в этом году ожидается валовой сбор на уровне 38,7 тыс. т.



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