Компании с осторожностью закупают саженцы для закладки новых садов

Осенняя закладка садов пока не началась Pixabay

Садоводы пока не заявляют о намерении снизить темпы закладки садов, однако с осторожностью покупают саженцы. Об этом «Агроинвестору» рассказал президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Почти во всех регионах еще продолжается уборка яблок, поэтому осенняя закладка садов пока не началась, уточнил он. «В Центре новые сады закладывают весной, а закупка саженцев идет осенью. На Юге же сады могут закладываться вплоть до конца года», — добавил Муханин. Спрос на саженцы в этом году он характеризует как сдержанный: переговоров о поставках много, но фактических закупок меньше, чем обычно.



«Пока никто не заявлял об изменении планов, но ситуация в стране не способствует интересу к длительным инвестициям», — подчеркивает он. По словам Муханина, предприниматели в этом году и так боялись реализовывать долгосрочные проекты, а частичная мобилизация усугубила их опасения.



«Если даже из самого крупного хозяйства забрать десять трактористов, то его можно закрывать: никакую садоводческую деятельность без достаточного количества трактористов вести невозможно. Для того, чтобы выбить из строя небольшое предприятие, достаточно дефицита и в пять трактористов. А именно трактористами и водителями сейчас активно вручаются повестки», — поясняет Муханин. Поэтому о перспективах дальнейшего развития садоводческой отрасли пока говорить рано — ситуация станет яснее весной следующего года, считает он.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева развивает садоводство на базе предприятия «Выселковское». Этой осенью здесь планируют заложить 100 га новых яблоневых садов, правда, работа еще не началась. Общая площадь посадки плодовых деревьев в хозяйстве увеличится до 1,1 тыс. га.



«Новые яблоневые сады будут суперинтенсивного типа, что предусматривает высокую плотность насаждений, капельное орошение, установку противоградовой сетки и шпалерных конструкций, а также использование оптимальной системы питания и защиты растений, что позволяет на одном гектаре разместить около 3,5 тыс. деревьев. Полноценный урожай мы ждем через четыре года. Это дополнительно примерно 5,5 тыс. т яблок», — рассказал «Агроинвестору» директор предприятия «Выселковское» Михаил Шабельников.



В агрохолдинге «Степь» этой осенью масштабного расширения садов не проводилось, компания осуществляет плановое омоложение плодовых насаждений, говорит ее гендиректор Андрей Недужко. «Тем не менее, в этом году мы рассчитываем получить урожай выше прошлогоднего за счет применения современных агротехнологий, а также выхода в фазу плодоношения молодых деревьев», — добавляет он.



По информации Минсельхоза на конец июня, регионами-лидерами по закладке многолетних насаждений стали Дагестан (720 га), Кабардино-Балкария (600 га) и Ставропольский край (238 га). Замдиректора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Артем Коровин ранее отмечал, что площадь закладки садов в России постепенно снижается, но валовые сборы за счет садов интенсивного типа увеличиваются и к 2025 году составят 2 млн т.

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