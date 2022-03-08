Объем цветочного рынка в России может сократиться

В преддверии 8 марта дефицита и резкого роста цен не прогнозировалось М. Стулов

Из-за снижения импорта и невозможности в короткое время нарастить отечественное производство объем цветочного рынка России может сократиться. Об этом «Агроинвестору» рассказал член совета директоров ассоциации «Теплицы России», советник гендиректора компании «Галантус» Александр Литвиненко. По его словам, ассортимент цветочной продукции также может стать беднее, поскольку в России выращивают только розы, тюльпаны, хризантемы, герберы, лилии. Другие виды цветов, необходимые флористам, на 100% импортные. Эта ситуация может дать толчок развитию отечественного цветоводства при условии государственной поддержки.



«Цветочная отрасль, к сожалению, очень сильно зависит от импорта», — подтверждает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Это касается и луковиц тюльпанов, и посадочного материала для розариев, потому что в России нет своего сертифицированного производства саженцев роз для промышленного выращивания. А размножать привезенные много лет назад из-за границы саженцы, во-первых, незаконно, потому что это является нарушением прав оригинаторов, во-вторых, товарное качество таких роз оставляет желать лучшего. «Наши розарии, которые занимаются нелегальным бизнесом, размножая импортированные ранее саженцы, в итоге приходят к резкому ухудшению товарных свойств цветка, и, соответственно, их закупочные цены снижаются», — добавляет Решетникова.



Что будет дальше с цветочной отраслью на фоне падения курса рубля и логистических проблем — это большой вопрос, продолжает эксперт. «Либо она уйдет в нелегальный бизнес, как это было у нас лет десять назад, когда поставки проходили “серыми” путями, либо санкции смягчатся, и импорт возобновится, но это будет уже другая цена. И очень сложно оценить, что в таком случае ждет наш рынок», — рассуждает Решетникова. По ее словам, в России и так низкая эластичность цен и невысокий платежеспособный спрос, а в условиях инфляции в 20%, которую уже заложил Центральный Банк, реально располагаемые доходы населения будут снижаться еще активнее, что приведет к сокращению цветочного рынка.



Тамара Решетникова, гендиректор компании «Технологии Роста» Снижение платежеспособности не столько отразится на FMCG, сколько на товарах не повседневного спроса. Особенность российского рынка заключается в высокой степени деления покупателей по уровню дохода и их покупательской способности. Такую поляризацию потребителей редко где можно найти, может, только в странах Африки. Население с высокой платежеспособностью свои потребности, в том числе и в цветах, сокращать не будет. А основная часть населения, которая покупала цветы только к праздникам, либо сократит их количество, либо будет покупать более дешевые цветы.

Однако в преддверии Международного женского дня резкого роста цен не будет, говорит Решетникова. По ее словам, в России, как правило, в этот праздник дарят тюльпаны и мимозу, ее обычно везут с Северного Кавказа, и никаких ограничений на поставки нет. «Что касается тюльпанов, то их значительная часть сейчас выращивается в России в новых цветочных весенних теплицах, где не нужно досвечивание и обогрев. Это направление у нас хорошо развивается, и за последние пять лет на рынке появилось много российских тюльпанов, которые созревают к 8 марта. Нельзя сказать, что от импорта мы не зависим, но продвинулись в этом направлении довольно хорошо», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетнкиова.



Луковицы тюльпанов импортируются из-за границы, в основном — из Нидерландов и меньше — из Германии. Покупают их обычно еще осенью, поэтому нынешняя ситуация в стране, в том числе с курсом рубля, их не коснулась, говорит эксперт. Так что на предстоящее 8 марта резкого повышения цен на тюльпаны и мимозу не будет. Хотя на фоне общего роста цен купить тюльпан за 30 руб. уже не удастся: в сетевых магазинах («Пятерочка», «Твой дом» и др.) букет из пяти цветов стоит 180-200 руб. При этом, отмечает Решетникова, эти тюльпаны не самого лучшего качества.



Литвиненко говорит, что 90% заказанных к празднику цветов поступили на склады оптовиков. По его словам, в перспективе объем поставок будет зависеть от участия той или иной страны в санкционных ограничениях. «Цены на импортную цветочную продукцию вырастут в соответствии с изменением курсов валют и транспортных расходов. Цены на отечественную продукцию будут зависеть от стоимости технологических материалов, средств защиты, удобрений и других составляющих себестоимости продукции», — заключил он.

