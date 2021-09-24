Совет Федерации предложил поддержать цветоводов

Государство обратило внимание на отрасль впервые за 17 лет существования отечественного цветоводства Pixabay

Рабочая группа по вопросам развития цветоводства при Совете Федерации пообещала отрасли поддержку и защиту от недобросовестной конкуренции зарубежных производителей. Так, Совфед постановил предусмотреть в проекте федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов меры финансовой поддержки отечественных производителей цветочной продукции, сообщила пресс-служба ассоциации «Теплицы России». Кроме того, уже разработана комплексная программа импортозамещения и развития отрасли цветоводства.



По словам президента ассоциации Алексея Ситникова, государство обратило внимание на отрасль впервые за 17 лет существования отечественного цветоводства. Чтобы решить накопившиеся за долгие годы проблемы, по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко была образована рабочая группа. Ее руководителем стал заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин. Также в состав вошел Ситников.



Государственными мерами поддержки цветоводов может стать, в том числе, приостановка импорта большого потока «серых» цветов из-за границы, устранение фактов занижения таможенной стоимости на ввозимую цветочную продукцию, сообщили «Теплицы России».



По словам Ситникова, в России промышленным производством цветов занимаются 14 регионов, в том числе Московская, Калужская области, Краснодарский край, Мордовия, Адыгея. «Это большое количество рабочих мест, технологии. Однако с 2014 года практически остановилось строительство в России новых тепличных комплексов, а существующие 169 га обеспечивают цветочный рынок собственной продукцией лишь на 16%. Проблема в том, что на протяжение последних лет велась планомерная работа по поощрению импорта», — привела пресс-служба «Теплиц России» слова президента ассоциации.



Кроме того, в 2013 году произошло снижение таможенных пошлин на импортные цветы с 15% до 5%. В 2019 году НДС на цветочную продукцию был повышен до 20%. Еще одним препятствие для развития цветочной отрасли является присутствие на рынке реэкспортных цветов из Белоруссии. Они, в отличие от российских производителей, не обременены уплатой НДС. Также играет негативную роль общее удорожание конструкций, оборудования и материалов, в основном, импортного производства, значительная кредитная нагрузка, а также регулярное повышение стоимости энергоносителей, отмечает ассоциация.



В апреле комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предлагал Минсельхозу предоставить цветоводам право на льготные краткосрочные кредиты. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова тогда говорила «Агроинвестору», что отечественная отрасль цветоводства стагнирует уже около 10 лет. Новые серьезные комплексы не появляются, в лучшем случае идет замена банкротящихся предприятий на новые теплицы. Эксперт также отмечала, что объем производства цветов в России находится на одном и том же уровне уже много лет.



Играет роль и то, что сейчас цветоводы не получают господдержку. Льготное кредитование цветоводам недоступно, хотя теоретически некоторые компании могут договориться с банками, имея хорошую кредитную историю. Решетникова считает, что изменить ситуацию поможет стимулирование потребительского спроса. «Необязательно нужна монетарная поддержка или административное закрытие границы, это не рыночные механизмы. Корректнее поддерживать уровень потребления внутри страны, поднимая среднедушевые доходы населения и снижая огромную разницу в доходах между разными слоями населения», — говорила эксперт.

