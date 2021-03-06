Цветочный бизнес перешел на новый уровень

В последние годы в России увеличилось производство тюльпанов Pixabay

По оценке Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, в 2020 году объем российского рынка свежесрезанных цветов снизился на 10% — до 1,3 млрд штук против 1,5 млрд штук в 2019-м. При этом внутреннее производство выросло на 7% благодаря введению в эксплуатацию примерно 14 га тепличных комплексов, говорится в сообщении центра. «По нашим прогнозам, российский рынок свежих срезанных цветов может вернуться к докризисному уровню уже в текущем году, в первую очередь за счет дальнейшего роста внутреннего производства на 5-7% ежегодно и восстановления импорта», — комментирует руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов.



Сейчас до 80% российского рынка свежих срезанных цветов приходится на импорт. В последние четыре года крупнейшими поставщиками были Беларусь, Нидерланды и Эквадор. По данным ФТС, ввоз из этих стран в натуральном выражении в 2020 году составил почти 90% (958 млн штук).



Интерес российских инвесторов к производству цветов сейчас не так высок, как в начале 2000-х. По информации компании «Технологии Роста», последние пять лет цветоводческая отрасль в нашей стране находится в стагнации — новых проектов за это время почти не появлялось. «Сейчас инвесторы настороженно относятся к этому направлению бизнеса, в том числе потому, что снизились доходы населения, что не может не сказаться на спросе, ведь цветы не являются продуктом первой необходимости», — рассказала «Агроинвестору» гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова. По мнению председателя правления Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ) Алексея Антипова, отрасль цветоводства не привлекает инвесторов, так как не поддерживается государством.



С другой стороны, в последние двадцать лет у людей постепенно меняется отношение к цветам, продолжает Решетникова. Сейчас цветы на только дарят, но и используют как бытовое украшение — некоторые потребители периодически приобретают срезанные цветы для декора в своих жилищах. «Однако у нас это явление пока еще далеко не так сильно развито, как в Европе или США опять же, из-за низких доходов. Данный фактор сильно тормозит развитие отрасли», — отмечает она.



Во время карантинных ограничений цветочной отрасли пришлось непросто. «В апреле, когда все розничные цветочные магазины были закрыты, приходилось утилизировать цветы», — напоминает Антипов. Когда из-за введения ограничительных мер торговля живыми цветами почти остановилась, это привело к списанию большого объема товара российскими производителями. В частности, в категории роз в этот период было утилизировано около 35 млн растений, добавляет Дальнов.



Однако активизация онлайн-торговли позволила стабилизировать продажи отечественных цветов к лету прошлого года, отмечает ЦОЭ. Решетникова подтверждает, что в последний год значительная часть продаж цветов перешла в Интернет. Эта тенденция намечалась еще до пандемии, но в период карантинных ограничений начала развиваться особенно бурно — появились новые игроки, также укрепили свои позиции компании, которые и раньше работали в этом направлении. «Торговля цветами онлайн сильно отличается от продаж цветов в магазинах. Через Интернет заказывают именно готовые букеты, у покупателя нет возможности самому формировать цветочную композицию», — подчеркивает руководитель «Технологий Роста».



Благодаря онлайн-продажам, у потребителей появилась возможность подарить букет человеку, который находится в другом городе и даже в другой стране. Такие заказы осуществляются от нескольких часов до двух суток, рассказывает Решетникова. «Это совершенно новый подход к торговле — никто не везет цветы из одного города в другой. Агрегаторы объединяют несколько продавцов цветов в разных городах и переносят заказы на определенного продавца в городе, куда необходимо доставить букет», — поясняет она.



При этом торговля через Интернет требует от продавцов соблюдения определенных стандартов, чтобы букет состоял именно из тех цветов и в том количестве, как заявлено на сайте-агрегаторе, подчеркивает эксперт. Это удобно покупателям, так как они точно знают, какой букет получит человек, которому предназначаются цветы. «Интернет-торговля цветами имеет хорошие перспективы для роста», — считает Решетникова.



Антипов добавляет, что в конце 2020 года в связи с девальвацией рубля резко увеличились цены на импортную цветочную продукцию, поэтому российские цветоводы тоже смогли поднять цены. При этом, по данным Ассоциации, спрос на цветы после повышения цен упал. Тем не менее, к 8 Марта российские цветоводы продадут всю продукцию, которая будет готова к реализации, уверен он.



Так, например, в Московской области средний чек на цветы к 8 Марта увеличился более чем в 1,5 раза, сообщает РИАМО со ссылкой на исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского. По его словам, средняя стоимость букета из пяти тюльпанов в розничной сети магазинов в зависимости от размера и сорта составляет 250 руб. и выше, тогда как годом ранее эти цветы стоили около 150 руб. При этом 5-8 марта цена букета может увеличиться еще на 46-60%. «Перед праздниками цены на цветы поставщики повышают всегда, но сейчас их стоимость выросла еще и в связи с транспортными расходами и закрытыми границами», — пояснил Воскресенский.



В России в основном выращиваются розы и тюльпаны. «Производство тюльпанов в последние годы масштабировалось, появились специализированные тюльпановые теплицы, в которых цветы выращиваются с конца февраля до середины марта, — знает Решетникова. — И хотя посадочный материал пока в основном импортный, само производство уже находится у нас — в данном направлении в плане импортозамещения есть серьезный прогресс». Очень много комплексов по выращиванию тюльпанов работает в Московской области, и они кратно увеличили свои мощности в последние пять лет. Есть несколько предприятий, выращивающих тюльпаны, в Приволжье, в Ленинградской области, перечисляет Решетникова. К 8 Марта теплицы Московской области планируют поставить в торговые сети Москвы, Подмосковья и других регионов более 7,5 млн роз, тюльпанов, хризантем и других цветов, сообщало ранее подмосковное агроведомство.



«Преимущество выращивания тюльпанов в том, что данный процесс не требует светокультуры, отопления — в отдельных случаях может понадобиться только частичный обогрев, — говорит Решетникова. — Поэтому, по большому счету, такие теплицы можно организовать почти в любом регионе, причем можно обойтись малыми мощностями, чтобы обеспечить свой город». Единственный недостаток бизнеса по производству тюльпанов — высокая сезонность: летом, осенью и в начале зимы их почти не покупают.

