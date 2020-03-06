Продажи цветов к 8 марта вырастут более, чем в 10 раз

Продажи цветов к 8 марта в 2020 году вырастут более, чем в 10 раз к аналогичному периоду прошлого года, оценила ассоциация «Теплицы России». В праздничные дни будет продано около 200 млн штук цветов на сумму примерно $300 млн. В целом по итогам прошлого года в России было продано около 2,8 млрд цветов на $3,6 млрд, рассказал «Агроинвестору» член совета директоров ассоциации Александр Литвиненко.

В структуре продаж к празднику будут преобладать розы (45%), вторыми по популярности станут тюльпаны (25%), далее идут хризантемы (15%), орхидеи (3%), герберы (2%), мимоза (1%). На другие цветы придется менее 1%. Также тенденция последних лет — сборные букеты, отмечает ассоциация. При этом около 80% цветов — импортные, уточняет Литвиненко. «Хотя у отечественных цветов отличное качество и конкурента цена, очень часто розничная торговля отдает предпочтение российской продукции», — добавляет он.

По данным аналитиков Сбербанка и «Платформы ОФД», в 2020 году продажи тюльпанов упали на 12%, роз — на 10%, несмотря на их популярность. При этом средний чек на тюльпаны снизился на 29% и составил около 1 тыс. руб., а на розы -вырос на 10% до 650 руб., сообщает РБК. При этом аналитики банка отмечают повышение спроса на хризантемы: в 2020 году их купили на 48% больше, чем в прошлом, а средний чек увеличился на 31% до 460 руб.

Цены на цветы в этом году вырастут примерно на 10-15%, больше всего подорожают розы, говорит Литвиненко. По его словам, стоимость тюльпанов обычно повышается незначительно, поскольку они преимущественно российские, в этом году цены увеличились в пределах 5%. «А вот розы, хризантемы и другие цветы — в основном импортные. Именно зарубежные производители диктуют уровень цен, а из-за плохих погодных условий в Южной Америке в этом году он сохраняется на высоком уровне», — пояснил Литвиненко.

Повышение цен к 8 марта также объясняется тем, что производители в короткий срок должны вырастить дополнительный объем цветов. Для этого необходим дополнительный посадочный материал, аренда дополнительных производственных и складских площадей, привлечение большего количества рабочей силы и организация более сложной, чем в обычные периоды, логистики, поясняет Литвиненко. «Подготовительный период приходится на зимнее время года, что влечет за собой увеличение расходов на энергетику: освещение и тепло. Все это требует дополнительного финансирования и не может не влиять на отпускные цены», — говорит он. Кроме того, наценку делают розничные магазины, обычно она достигает 80%, добавляет Литвиненко.

Несмотря на рост цен в рознице, российские производители цветов сталкиваются со значительными финансовыми трудностями. «За последние пять лет расходы на удобрения, средства защиты, электроэнергию, газ увеличились на 45-78%. Плюс, с января 2019 года цветоводов-производителей, которые находились на ЕСХН и были освобождены от уплаты НДС, правительство обязало выплачивать НДС в размере 20%», — отметил Литвиненко. Кроме того, сказывается высокая зависимость цветоводов от зарубежных средств производства. При этом после вступления России в ВТО таможенная пошлина на импортные цветы была снижена с 15% до 5%.

Ранее Национальная ассоциация цветоводов предупредила, что в ближайшие полтора-два года отечественные розы могут пропасть с рынка. Организация попросила Минсельхоз, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, а также с Госдуму и Совет Федерации поддержать отрасль. В частности, цветоводы просят включить их в программу льготного инвестиционного кредитования, снизить НДС с 20% до 10%, а также повысить пошлину на импорт цветов до 15%, сообщал «Интерфакс».