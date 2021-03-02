Syngenta инвестирует 250 млн рублей в расширение Института защиты семян в Воронежской области

Институт будет оборудован множеством лабораторий, климатическими комнатами и аудиторией для обучения Syngenta

Syngenta увеличит инвестиции в модернизацию и расширение функционала Института защиты семян в Рамонском районе Воронежской с 85 млн руб. до 250 млн руб. Проект изначально был заявлен в 2017 году, сейчас, по словам директора направления по средствам защиты семян компании Syngenta в России Василия Голубки, компания пересмотрела свой подход к работе над ним. «Институт защиты семян для нас — это научно-исследовательская работа и возможность поделиться знаниями с потребителями, хозяйствами страны, чтобы повысить культуру и осознанность при защите семян», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной развитию института. Начало его работы запланировано на ноябрь этого года.



Благодаря увеличенному бюджету удастся значительно расширить площадь института, в котором будет вестись и научно-исследовательская деятельность, и обучение. По словам Голубки, в институте будут изучаться все стадии развития растений, лаборатории будут работать над выявлением патогенов, исследовать штаммы болезней и разрабатывать продукты для борьбы с ними. Также в институте создадут специальные комнаты, в которых можно будет моделировать различные климатические условия. Их площадь будет достаточной для того, чтобы поместить там машины, которые обычно используют аграрии для распределения средств защиты семян. Это позволит сделать обучение более наглядным. «Институт в Воронежской области станет 15-м в глобальной сети институтов Syngenta <...>. Он будет важным элементом помощи в локализации производства семян в России и позволит обеспечить потребности будущих семенных заводов страны», — заключил Голубка.



Также в ходе конференции обсуждалось развитие российского рынка химических средств защиты семян. Старший менеджер проектов компании «Клеффманн групп» Гор Манукян, рассказал, что отечественный рынок уже обогнал рынки европейских стран, несмотря на давление политики ограничений: многие действующие вещества попали под запрет. «За последние семь лет рынок вырос практически в три раза. Даже если отбросить валютные колебания, то получается прирост в 1,5-1,7 раза», — сказал Манукян.



Правда, доля защищенных посевов зерновых (рассматривается как самая распространенная агрокультура) в России сейчас составляет порядка 88%, остальные 12% не обработаны. Россия — ключевой поставщик пшеницы на мировом рынке, а повышения урожайности и качества не может произойти без распространения культуры использования средств защиты. Однако хозяйства уже рассматривают средства защиты как первый этап для развития будущего урожая, заключил Манукян.

