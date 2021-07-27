Польская компания будет выращивать орхидеи в Смоленской области

Цветы будут продаваться в России и в странах Евросоюза Pixabay

В ближайшее время компания JMP Flowers, которая входит в топ-5 европейских предприятий цветочной отрасли по объемам продаж и является ведущим производителем цветов в Польше начнет строительство высокотехнологичного тепличного комплекса по выращиванию цветов — преимущественно орхидей — в Смоленской области. Об этом губернатор региона Алексей Островский сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». Инвестиции в проект составят около 2 млрд руб.



Выращенные цветы, по словам Островского, будут продаваться как в России, так и в странах Евросоюза. «С учетом выгодного территориального расположения Смоленской области, удобной транспортной логистики, короткого и, так называемого, «скоростного» плеча это более чем оправданно и экономически выгодно. Всегда в ходе деловых переговоров акцентирую внимание потенциальных инвесторов на этом конкурентном преимуществе», — пояснил он.



Гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов отмечает, что Смоленская область находится недалеко от основного рынка сбыта — Москвы. В целом, спрос на орхидеи в нашей стране невелик, оценивает эксперт. В России наибольшей популярностью пользуются розы, но их уже выращивает достаточно много предприятий. «Масштабных промышленных проектов по производству орхидей в нашей стране пока нет, а спрос на эти цветы хоть и небольшой, но все же имеется, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Поэтому проект по выращиванию орхидей может быть вполне успешным, тем более что его реализует довольно крупная международная компания с развитым сбытом».



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова подтверждает, что JMP Flowers — одна из крупнейших европейских компаний-производителей орхидей — как на срез, так и в горшочках, и производит действительно качественные цветы. Сейчас, по ее словам, товарным производством орхидей в горшочках в России занимается лишь одна компания в Бурятии. «Однако у нее по российским меркам совсем небольшая площадь, которая позволяет обеспечивать только рынок республики», — отмечает Решетникова. То есть большая часть орхидей, присутствующих на российском рынке, являются импортными — ввозятся из Польши, Нидерландов. Соответственно, потенциал для их производства в России есть, и JMP Flowers сможет охватить своей продукцией европейскую часть России.



«Конечно, технология выращивания орхидей отличается от тех, что используются в розариях, однако она близка к любым другим горшочным цветам», — сказала Решетникова «Агроинвестору». Тем более, JMP Flowers одновременно является производителем сертифицированного посадочного материала, добавляет она.



О планах JMP Flowers построить тепличный комплекс в Смоленской области стало известно еще в конце 2018 года. Тогда инвестиции в проект оценивались в 60 млн евро, или более 4,4 млрд руб. по курсу ЦБ на тот момент. Алексей Островский обещал сделать все возможное для локализации производства на территории региона и подвода необходимых инженерных коммуникаций. «Вы получите самые льготные условия для того, чтобы не только сохранить вложенные средства, но и приумножить их», — заверял он.

