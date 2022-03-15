В Калужской области открыли комплекс по круглогодичному выращиванию малины

Производство может столкнуться со сложностями при будущих закупках импортного посадочного материала Pixabay

В Обнинске Калужской области открылся первый в России комплекс по круглогодичному выращиванию малины, написал в в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. «Помогли компании "Юнионпарк" реализовать этот уникальный даже по мировым меркам проект в Обнинске. Все технологические процессы автоматизированы. Урожайность тепличного комплекса — до 100 т/год», — сообщил он. По информации телеканала «Ника TV», в проект было вложено 400 млн руб., площадь теплиц — чуть меньше 1 га, на данный момент высажено 9,5 тыс. кустов малины.



Чтобы производство, находящееся в черте города, не мешало жителям, тепличный комплекс оснащен тремя системами штор — энергоэффективной, светоотражающей и светомаскировочной, которая также является и энергоэффективной. «Более энергоэффективных теплиц я в России не видел», — сказал каналу «Ника TV» гендиректор проектно-конструкторской фирмы «Агропроект» Роман Ноздрачев.



«Юнионпарк» зарегистрирована в Обнинске в 2018 году. Малину компания выращивает в специальных теплицах на кокосовом субстрате с применением капельного полива, созданы системы искусственного освещения и поддержания микроклимата. Опыляют растения специально выведенные шмели. Для «Юнионпарка» теплицы — это научно-производственный проект. Если эксперимент пройдет успешно, то предприятие планирует расширяться на территории Калужской области.



Комплекс в Обнинске действительно является первым в России товарным производством, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Однако она сомневается, что инвестиции в подобный круглогодичный проект могли составить 400 млн руб. — сумма, скорее всего, должна быть больше. «Для круглогодичного выращивания нужны значительные инвестиции, поэтому такая ягода будет очень дорогая», — говорит Решетникова.



По ее словам, заявленная мощность проекта в пересчете на квадратный метр крайне высокая, она возможна исключительно при круглогодичном производстве со светокультурой​ и непрерывным сбором. «Насколько я понимаю технологию выращивания малины в защищенном грунте, ягоды с куста в режиме нон-стоп снимать нельзя. Я думаю, что все-таки будут перерывы в сборе, либо на место отплодоносившего куста будут высаживаться новые саженцы. Как это будет делаться — я не представляю, потому что новому саженцу также нужно время, чтобы начать давать ягоды», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова, добавив, что с покупкой новых кустов могут быть проблемы, так как они все импортные.



Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий говорит, что проект в Калужской области не является первым в России: тепличные хозяйства, выращивающие малину, есть, хотя производят они ее в небольших объемах. Однако обнинский проект — одна из первых ласточек в производстве малины, пригодной для сетевой розницы: выращенная по такой технологии ягода получается лежкой и хорошего товарного качества. «Пока российская малина редко попадает на полки магазинов даже в сезон, потому что хранится очень мало», — добавляет она.



Оценить ее конкурентоспособность по сравнению с импортной ягодой пока сложно, так как крупных проектов, нацеленных на реализацию малины через розничные сети, в России пока не было, а опыт европейских производителей обычно не предусматривает круглогодичного выращивания. В зимний сезон, скорее всего, выращенная в теплице малина будет конкурентоспособна по сравнению с импортом, поскольку привозная ягода в этот период поставляется из стран Южного полушария самолетами, что делает логистику дорогой. Если говорить о летнем периоде, то к конкурентоспособности тепличной малины могут быть вопросы, потому что в сезон импорт идет из относительно близких стран, следовательно, затраты на транспортировку снижаются.



Объем импорта ранних и поздних ягод в Россию все еще большой, хотя летом отечественной продукции, особенно земляники садовой, на рынке достаточно, чтобы в этот период полностью отказаться от ввоза, за исключением отдаленных регионов, продолжает Решетникова. Правда, в этом году российская ягода будет не сильно, но все же дороже из-за роста затрат на логистику, СЗР, удобрения и др., хотя агрохимия на этот год уже закуплена, а в следующие сезоны российские производители ягод могут столкнуться с крайне серьезным ростом цен и сложностями при покупке посадочного материала. Импортная ягода подорожает минимум на процент снижения курса рубля.



«Опасаюсь, что с осени рынок ягод в России в натуральном выражении сократится, потому что мало кто может позволить себе купить импортную ягоду за 4 тыс. руб./кг. В рублевом выражении рынок, скорее всего, останется таким же, но в долларах также будет снижение», — считает Решетникова. Поэтому внутреннее производство нужно развивать, но встает вопрос импортных поставок, который пока не решен, добавляет она. ​



Пока российские производители делают все, чтобы на рынке была качественная ягода, но сложно сказать, по какой цене ее можно будет реализовать. «Ягоды, фрукты все же не воспринимаются как продукты первой необходимости, хотя они крайне важны для здоровья. Однако, если у потребителя ограниченные финансовые возможности, то именно на такой продукции он начинает экономить», — отмечает Козий. По ее словам, себестоимость выращивания увеличилась почти вдвое, но смогут ли производители соизмеримо поднять цены на свою продукцию — вопрос открытый.

