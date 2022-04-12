В прошлом году в стране было заложено 13,75 тысячи гектаров многолетних плодово-ягодных насаждений Pixabay

В России началась весенняя закладка садов, уже высажено более 1,1 тыс. га, сообщил Минсельхоз. Работы ведутся в Южном, Северо-Кавказском, Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах. По данным ведомства, в прошлом году в стране было заложено 13,75 тыс. га многолетних плодово-ягодных насаждений, в этом ожидается расширение площадей на уровне среднемноголетних значений.



Также министерство отмечает развитие питомниководства. Сейчас в стране действует более 2,3 тыс. садоводческих хозяйств, из них 188 специализируются на производстве посадочного материала. В прошлом году производство саженцев достигло 32,7 млн штук (без учета земляники и винограда) — на 10,1% больше, чем в 2020-м (29,7 млн штук). По оценке Плодоовощного союза, зависимость от импорта саженцев в России составляет около 30%.



Компания «Агроном-сад», несмотря на непростую геополитическую и экономическую ситуацию, продолжает наращивать объемы, планирует высаживать новые сорта яблонь и ведет работу над расширением ассортимента премиальных и органических сортов. Так, компания сообщила, что получила эксклюзивное право на выращивание сорта Космик Крисп в России. Это гибрид сортов Хонейкрисп и Энтерпрайз, который был выведен в Вашингтоне в 1997 году. Его селекция заняла более 20 лет и стоила $10 млн. Сегодня сорт входит в пятерку самых популярных в мире. В промышленном объеме новый сорт поступит в продажу в 2024 году.



Ранее «Агроном-сад» получил новую партию саженцев от своего польского партнера для высадки в садах интенсивного типа. «Саженцы, которые «Агроном-сад» приобретает в ведущих питомниках Европы, отвечают самым высоким стандартам качества, имеют мощный потенциал в урожайности и устойчиво приживаются в климатической зоне Липецкой области», — отмечала компания. Гендиректор «Агроном-сад» Алексей Волочай говорил, что компания в непростые для отрасли времена совместно с иностранными коллегами находит пути решения сложных вопросов, чтобы реализовывать в срок все намеченные планы.



Согласно госпрограмме развития сельского хозяйства, к 2025 году производство фруктов в товарном секторе должно увеличится до 1,9 млн т, в 2021-м было собрано 1,4 млн т.

Между тем, холдинг «Сады Придонья» впервые начал продажу саженцев яблонь. Ежегодно для закладки молодых садов в питомниководческих хозяйствах компании выращивается порядка миллиона саженцев. В этом году объем собственного производства позволил не только закрыть потребности предприятия в посадочном материале, но и предложить на продажу около 100 тыс. саженцев. «Мы используем только свой подвой, не закупаем со стороны, — уточняла главный агроном-питомниковод компании «Сады Придонья» Ольга Кудрявцева. — Такой подход — серьезная мера безопасности от некачественного, а порой и губительного для сада посадочного материала».



Сейчас аграриям предоставляется господдержка на закладку и уход за многолетними насаждениями в рамках «стимулирующей» субсидии. При этом Минсельхоз совместно с представителями бизнеса прорабатывает вопрос дополнительного стимулирования отрасли садоводства и питомниководства, в том числе с привлечением инструментов льготного лизинга и льготного кредитования.



Ассоциация садоводов России предлагает прекратить субсидировать закладку садов с импортным посадочным материалом, увеличить объем субсидий на строительство плодохранилищ с 20% до 40-50%, так как оборудование для них сильно подорожало из-за роста курсов валют, а также отделить субсидии для питомниководства от субсидий на закладку многолетних насаждений. «Особенно это касается маточников, которых в стране не хватает. Их производство нужно субсидировать более активно, так как это очень дорого. Так в течение двух-трех лет мы сможем полностью отказаться от импортных подвоев», — говорил «Агроинвестору» президент ассоциации Игорь Муханин.



Плодоовощной союз, в свою очередь, предложил полностью поменять механизм поддержки садоводства. Отраслевое объединение считает рациональным выдавать субсидии на 1 т произведенной и реализованной продукции, а не на закладку 1 га сада, как это делается сейчас, поскольку стоит задача поддерживать и сохранить предприятия, которые уже производят плоды, а не резко увеличивать площади новых садов.

