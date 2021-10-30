«Агроном-сад» запустил один из крупнейших в стране производственно-логистических центров

Основная часть комплекса — линия сортировки, которая собирает детальную информацию про каждое яблоко липецкаяобласть. рф

Компания «Агроном-сад» (70% акций принадлежит Ольге Белявцевой, занимающей 184 место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России-2021) открыла крупнейший в Центральной России производственно-логистический центр в Лебедянском районе Липецкой области. Комплекс включает фруктохранилище на 25 тыс. т площадью 32 тыс. кв м с сортировочной и упаковочной линиями, зал упаковки, склады для материалов и готовой продукции, экспедицию и административно-бытовой корпус. Производительность блока сортировки и упаковки — более 250 т в сутки. Инвестиции в проект составили 5 млрд руб., срок реализации — около двух лет.



Центральная часть комплекса — линия GREEFA. Директор комплекса Варвара Сошина отметила, что линия уникальна, во-первых, благодаря производительности — 12 т продукции в час. Во-вторых, линия оборудована современным компьютером, который делает до 140 снимков каждого яблока, пока оно проходит по специальным желобам. «Соответственно, по каждому яблоку собирается полная информация, что позволяет линии быть высокоточной: калибр определяется с точностью до 2 мм, также можно установить высоту яблока, чтобы подобрать максимально похожие плоды. Кроме того, определяется качество, и можно разделять яблоки по интенсивности окраса», — рассказала Сошина.



Основная владелица «Агроном-сада» Ольга Белявцева на церемонии открытия комплекса призналась, что, когда компания только начинала работу над новым проектом, сложности и непонимание провоцировали мысли о том, что его не удастся реализовать. «Но мы справились благодаря общим усилиям и поддержке наших партнеров и власти. <…> Открытие этой линии нужно и для понимания того, что мы не хуже европейских производителей яблок, а у наших регионов есть огромный потенциал и знания», — отметила она.



Гендиректор «Агроном-Сад» Алексей Волочай отметил, что амбициозный проект компании удалось реализовать в рекордные сроки. «В общей сложности, начиная с 2018 года, менее чем за два года завершено строительство этого сложного и во многом уникального объекта. <…> Теперь нас ждет еще несколько этапов по усовершенствованию комплекса. Мы планируем полностью реализовать проект к 2026 году. — уточнил он. — В ближайшем будущем мы должны обеспечить двукратное увеличение наших производственных мощностей как в урожае, так и в хранении, сортировке и упаковке, чтобы обеспечить наших потребителей самым лучшим российским яблоком».



«Агроном-сад» проделывает большую работу для отечественного образования и науки, а в работе компании собраны лучшие практики со всей страны, обратил внимание глава союза «Сады Ставрополья» Айдын Ширинов. «Мы вместе занимаемся селекцией, а еще 15 лет назад не могли представить такого качества яблок, как сейчас», — сказал он. По его словам, в России сейчас не хватает мощностей по хранению яблок, а благодаря открытию нового центра 30-40% яблок «Агроном-сада» смогут храниться дольше. «Нам нужно двигаться дальше и внедрять отечественные технологии, чтобы сохранять продукцию как можно дольше и с наименьшими потерями», — подчеркнул Ширинов.



По словам руководителя Национального органического союза Олега Мироненко, «Агроном-сад» - это один из немногих партнеров, с которым удалось достичь поставленных целей: компания показывает реальную заинтересованность в экологичности бизнеса и работе с органикой. Уже 13,5 га садов хозяйства отданы под производство органической продукции, в ближайшее время будет аттестован еще 31 га. После этого липецкое предприятие станет крупнейшим в Европе производителем органических яблок, оценил он.



По данным kartoteka.ru , компания «Агроном-сад» зарегистрирована в Лебедянском районе Липецкой области в 2010 году. Уставной капитал составляет почти 10,8 млн руб. 70% компании принадлежит Ольге Белявцевой, 30% у Висы Мизаева. Площадь хозяйства составляет 5,4 тыс. га, включая 2 тыс. га сада. Объем производства достигает 30 тыс. т товарного яблока в год. Выручка компании в 2020 году составила 718,9 млн руб., чистая прибыль — почти 1,7 млн руб.

