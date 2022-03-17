Минсельхоз прорабатывает дополнительные меры поддержки садоводства

Для развития питомниководства прорабатывается дополнительная поддержка садов с российским посадочным материалом Pixabay

Минсельхоз провел совещание, на котором обсуждалась дополнительная поддержка садоводства. Так, сейчас остро стоят вопросы доступности и обеспеченности отрасли химическими средствами защиты растений, удобрениями, специализированной техникой, современными мощностями хранения и другими ресурсами, сообщается на сайте агроведомства.



По мнению министерства, получение стабильно высоких урожаев, в первую очередь, зависит от использования качественного посадочного материала. В прошлом году в России было произведено 32,7 млн штук саженцев (без учета земляники и винограда), что на 10,1% больше, чем годом ранее (29,7 млн штук). В целом по стране в 2021-м было заложено порядка 13,7 тыс. га новых садов и питомников. Для дальнейшего развития отрасли питомниководства Минсельхоз прорабатывает дополнительные меры господдержки закладки садов с использованием исключительно отечественного материала.



В ходе совещания замминистра сельского хозяйства Андрей Разин также отметил, что сегодня садоводам доступен широкий спектр мер господдержки: стимулирующие субсидии на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.



Плодоовощной союз в ходе совещания предложил полностью поменять механизм поддержки садоводства: отраслевое объединение считает рациональным выдавать субсидии на 1 т произведенной и реализованной продукции, а не на закладку 1 га сада, как это делается сейчас. «Перед нами стоит задача поддерживать и сохранить предприятия, которые уже производят плоды, а не резко увеличивать производство за счет новых садов. Показатели Доктрины продовольственной безопасности по яблокам уже достигнуты», — говорит директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, предложение союза поддержал и Разин, который отметил, что «на полках лежат не гектары, по которым сейчас отчитываются регионы, <...> а плоды».



Основные задачи сейчас — не только предотвратить банкротства действующих предприятий, но и стимулировать их производить больше и продавать свою продукцию легально: не уходить от налогов, не торговать за наличные, не подавать недостоверные отчеты, продолжает Глушков. По его мнению, новый подход к субсидированию поможет решить эти проблемы: чем больше компании будут продавать легально, тем больше субсидий они получат.



«Кроме того, в феврале, после начала “специальной военной операции”, замминистра сельского хозяйства Елена Фастова обратила внимание регионов на то, что они в рамках стимулирующей субсидии могут авансировать затраты сельхозпроизводителей. В таком случае, если субсидии будут выдаваться на тонну реализованной продукции, регионы поставят перед садоводами план по производству, а деньги сельхозпроизводители получат сразу», — прокомментировал «Агроинвестору» Глушков.



Ассоциация садоводов России в ходе совещания предложила, во-первых, прекратить субсидировать закладку садов с импортным посадочным материалом. «Таким образом 3,5 млрд руб. в год идет на поддержку европейских фермеров. Субсидировать нужно только наши питомники», — говорит президент ассоциации Игорь Муханин. Во-вторых, было предложено увеличить объем субсидий на строительство плодохранилищ с 20% до 40-50%, так как оборудование для них сильно подорожало из-за роста курсов валют.



«Также нужно отделить субсидии для питомниководства от субсидий на закладку многолетних насаждений, в которые входят и сады. Особенно это касается маточников, которых в стране не хватает. Их производство нужно субсидировать более активно, так как это очень дорого. Так в течение двух-трех лет мы сможем полностью отказаться от импортных подвоев», — рассказал «Агроинвестору» Муханин. По его словам, на совещании также поднимался вопрос кредитов: с процентной ставкой 20% никто и ничего построить не сможет, бизнес просит уменьшить ставку на строительство хранилищ до 12-13% плюс субсидировать ее.



По словам Глушкова, зависимость от импорта саженцев в России составляет 30%, СЗР и некоторых специфических удобрений — 80%, техники — 100%, оборудование для хранилищ также в основном привозится из-за границы. Импорт яблок в Россию в среднем составляет 1,4 млн т при потреблении на уровне 2,2 млн т, продолжает Муханин. Следовательно, при ежегодном росте производства на 250 тыс. т, стране нужно еще два-три года, чтобы отказаться от поставок из-за рубежа.



Последние несколько лет в России план закладок садов перевыполнялся примерно в 1,5 раза благодаря субсидирования, отмечает Глушков. По словам Муханина, в прошлом году было заложено 13,4 тыс. га яблоневых садов, в этом году, скорее всего, площадь будет такой же. Однако бывает и так, что субсидия получена, а сад замерз, продолжает Глушков. «Некоторые просто палки втыкали. Они отчитались, что гектар заложили, и получили субсидию. Кто отличит палки от саженцев? Поэтому субсидия на тонну реализованной продукции — самая логичная поддержка», — уверен он.



Посадочный материал пока не дорожает, правда он обычно закупается еще осенью. Однако СЗР, системы орошения, оборудование сильно растут в цене, говорит Муханин. По его мнению, в следующем году закладка 1 га сада может подорожать на 30%. Но, как добавляет Глушков, пока рано давать какие-либо прогнозы: нужно дождаться стабилизации курса рубля.

