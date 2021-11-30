Ставрополье увеличило урожай яблок на 65%

Рентабельность в суперинтенсивных садах составила 30% Pixabay

В 2021 году сельхозорганизации и КФХ Ставропольского края собрали 48,5 тыс. т яблок, что почти на 65% больше показателя прошлого года. При этом урожайность стала рекордной за всю историю садоводства в регионе и составила 201 ц/га, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза. По словам первого вице-премьера краевого правительства Владимира Ситникова, таких высоких показателей удалось достичь благодаря природно-климатическим условиям, работе технологов и рядовых сотрудников, а также грамотному подходу к экономической модели хозяйств. Также сыграл роль постепенный переход Ставрополья к модели суперинтенсивного садоводства.



По данным краевого агроведомства, в обычном саду при урожайности 80 ц/га рентабельность составила 18%, в интенсивном при урожайности 170 ц/га рентабельность достигла 23%, в суперинтенсивном при урожайности 230 ц/га — 30%. «Это лишний раз доказало, что постепенный переход Ставрополья к модели суперинтенсивного садоводства принес свои плоды, и на сегодняшний день в структуре посадочных площадей сады с плотность свыше 2,5 тыс. деревьев на 1 га уже занимают 21%», — отметил Минсельхоз региона. К 2024 году при условии сохранения ежегодной площади закладки свыше 600 га ставропольские аграрии могут занять садами до 7 тыс. га и увеличить производство яблок до 100 тыс. т, рассчитывает министерство.



В регионе государство возмещает садоводам до 50% затрат. «В текущем году садоводческая отрасль получила консолидированное субсидирование в сумме 748 млн руб., в том числе 567 млн руб. — на закладку и уход за многолетними насаждениями, 173 млн руб. — на капексы и 8 млн руб. — на раскорчевку старовозрастных садов, выращивание посадочного материала», — прокомментировал и. о. первого заместителя министра аграрного ведомства региона Евгений Грищенко.



Между тем, пресс-служба «АФГ Националь» сообщила, что принадлежащая ей компания «Южные Земли» завершила сбор яблок, урожай превысил 26 тыс. т, из которых 90% — высших товарных сортов. К началу уборки компания запустила новое фруктохранилище в Абинском районе Краснодарского края, увеличив объем хранения до 25 тыс. т, что позволит удовлетворить потребность потребителя в свежих яблоках до урожая следующего года. Летом компания увеличила площади высокоинтенсивных садов на 60 га до 761 га. До 2025 года «Южные Земли» планируют расширить сады до 2,5 тыс. га, увеличить ассортимент и выйти на плановое производство 45 тыс. т яблок.

Гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков в середине ноября говорил «Агроинвестору», что в этом году сбор яблок в России станет рекордным. /По его оценке, показатель достигнет 1,35-1,4 млн т. Ранее Минсельхоз прогнозировал, что урожай плодов и ягод составит 1,5 млн т, в том числе семечковых культур, в основном яблок, — 1,4 млн т. Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин оценивал сбор на уровне 1,5 млн т.

