На Ставрополье заложили нектариновые сады

Первый урожай будет собран на третий год роста деревьев Pixabay

Предприятие «СОЛА» заложило 20 га нектаринового сада в Ставропольском крае, сообщил Минсельхоз региона. Компания реализует проект создания сада интенсивного типа с системой капельного орошения площадью 40 га. Еще на 20 га саженцы нектарина планируется высадить в следующем году. Первый урожай хозяйство рассчитывает собрать на третий год роста. Общая стоимость проекта составляет около 90 млн руб.



«СОЛА» выбрала нектарин после изучения местного рынка: компания пришла к выводу, что этот фрукт пользуется особой популярность среди жителей Ставрополья. «К тому же климатические условия юго-восточной части Ставрополья, где находится наше предприятие, наиболее благоприятны для выращивания нектарина, — поясняет председателя совета директоров компании Станислав Мурадханов (цитата по сообщению Минсельхоза Ставропольского края). — Основной упор при закладке сада мы сделали на точное соблюдение технологии возделывания данной культуры, применение агротехнологических приемов защиты растений от механических повреждений, в том числе градобоя и солнечных ожогов».



Сейчас предприятие сдает документы на субсидии — Минсельхоз региона компенсирует хозяйству часть понесенных затрат на закладку, установку шпалеры, противоградовую сетку, выполнение ряда других работ. И. о. министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников сказал, что садоводство сейчас является одной из приоритетный отраслей АПК региона. «В настоящее время площади многолетних насаждений в сельхозпредприятиях края составляют около 6 тыс. га и продолжают прирастать новыми интенсивными и суперинтенсивными садами», — привел данные Ситников. В 2021 году на условиях софинансирования на поддержку садоводства в бюджете заложено 507 млн руб. Еще 80 млн руб. предусмотрено в рамках краевой программы «10 соток». Благодаря этим стимулирующим мерам только весной аграрии края высадили 300 га садов, появились 100 га питомников.



В 2021 году в Ставрополье готовится собрать рекордный урожай яблок — около 45 тыс. т, писала 22 июня «Российская газета». Прошлый рекорд был поставлен два года назад, когда в регионе получили 43 тыс. т плодов. Для местных садоводов яблоки — это основная культура. По данным краевого Минсельхоза, площадь яблоневых садов Ставрополья превышает 4 тыс. га без учета ЛПХ, при этом ежегодно закладываются новые. Особой популярностью пользуются высокоинтенсивные технологии возделывания, которые позволяют получать урожай уже на второй год после высадки. «Наша задача — увеличивать площади садов, чтобы в полной мере обеспечивать россиян отечественными яблоками. Только этой весной в крае заложили порядка 200 га, осенью деревья высадят еще на 400 га, — приводит слова Ситникова «Российская газета».



Несмотря на позитивный расклад, в выращивании яблок в Ставрополье есть сложности. Например, в регионе актуальна проблема хранения продукции. Руководитель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов подтверждает, что одна из главных проблем тех, кто занимается выращиванием яблок, — нехватка хранилищ. Так, в Ставропольском крае можно сохранить только 20 тыс. т продукции, пишет издание. «Я считаю, что у нас должны быть холодильные мощности не менее чем на 100 тыс. т, чтобы можно было даже принимать товар из соседних регионов», — пояснил Ширинов. Он отметил, что из-за проблем с логистикой теряется около 30% уже собранных фруктов.

