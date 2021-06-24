Компания участницы списка Forbes развивает пчеловодство

Эффективное опыление позволяет увеличить товарный выход продукции на 150-300% Pixabay

Входящая в топ-10 производителей товарных яблок в России компания «Агроном-Сад» (70% акций принадлежит предпринимателю Ольге Белявцевой, занимающей 184 место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России-2021) активно развивает пчеловодство. Сейчас на ее пасеке содержится более 4 тыс. пчелосемей — это в два раза больше, чем было в 2020-м, и в 10 раз превосходит показатель 2018 года, сообщила компания. Пчелы собирают нектар и опыляют растения на территории плодового сада в Липецкой области, ульи размещены здесь же. Оценочно, наличие собственной пасеки позволяет увеличить урожайность на 30-40%, говорится в сообщении компании.



«Чтобы яблоки получились сочными, красивыми, с ровными боками и правильной формы, очень важно опыление как можно большим числом насекомых, — говорит главный агроном «Агроном-Сад» Александр Соломахин. — В яблоневых садах летают не только пчелы, но и другие опылители — шмели, осы. Хотя, конечно, самый важный вклад в будущий урожай вносят именно медоносные пчелы».



Эффективное опыление позволяет увеличить товарный выход продукции на 150-300%, при этом существенно растет ее качество, что делает сад рентабельным и прибыльным, отмечает компания. В 2021 году урожай органического яблока в «Агроном-сад» ожидается на уровне 163 т. Объем производства меда в прошлом году превысил 4 т, в этом прогнозируется не меньше.



Топ-15 регионов по объемам продаж меда — медовые регионы России.



Многие растениеводческие хозяйства активно сотрудничают с владельцами пасек, поскольку ряд агрокультур без опыления не дадут урожай, и принимают меры для защиты пчел. Пчелы помогают повысить продуктивность перекрестноопыляемых культур, в числе которых весьма ценный подсолнечник, говорит директор агрохолдинга «Зерно Жизни» (СИНКО, Самарская область) Андрей Зорин. «Мы строго соблюдаем правила применения средств защиты растений, в том числе обязательно оповещаем пчеловодов о предстоящих обработках, — комментирует он. — Кроме того, стараемся покупать наименее опасные для насекомых препараты».



Концерн «Покровский» (Краснодарский край) содержит небольшое количество пчелосемей в племенном хозяйстве «Победа», но в основном привлекает частных пчеловодов для опыления ряда своих сельскохозяйственных культур, в частности, подсолнечника и штирийской тыквы. «Для привлечения владельцев пасек к сотрудничеству обязательно засеваем часть наших земель многолетними травами, кориандром и другими медоносными культурами, которые привлекают пчел, — рассказала «Агроинвестору» главный агроном компании Лидия Кухаренко. — По этой причине для обработки своих полей мы выбираем препараты, которые не оказывают агрессивного влияния на пчел и не опасны для них. Они дороже обычных химикатов, но мы сознательно идем на увеличение издержек при производстве, чтобы не навредить окружающей среде и пчелам, которые помогают нам в работе». Перед обработкой полей предприятия концерна обязательно оповещают всех находящихся в округе владельцев пасек.

